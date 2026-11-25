Quegli eluiti in più – che forse potevano servire nel 2014 come adesso - sono finiti in uno “smaltimento collettivo” insieme a altre pratiche: undici del caso Poggi, senza un verbale dedicato, perché considerate dal RIS semplici intermedi di lavorazione e non reperti giudiziari. Donghi richiama una norma del 2016 sulla distruzione del DNA da campioni biologici prelevati su persone, ma la stessa nota distingue tra campioni su persone e tracce su reperti. E le unghie erano tracce su un reperto. Ora, per carità, non sappiamo cosa avrebbero detto quelle provette, ma sappiamo che De Stefano ha dovuto lavorare su quantità minime quando – almeno potenzialmente - c’era anche altro materiale analogo a disposizione che magari – ma diciamo “magari” – poteva servire, almeno, a escludere che ci fosse il DNA o l’aplotipo di Alberto Stasi. Il resto della storia è noto: nel 2025, la perito Denise Albani, rileggendo i dati grezzi dei RIS del 2007, ha trovato sotto Msx2 e Msx3 solo tracce minime di DNA maschile (circa 0,010 ng/µl), senza che risulti quanto liquido fosse rimasto. Sul mignolo destro (Mdx5) - non tamponato nel 2007 e arrivato intero nel 2014 - si è invece letto il profilo maschile più completo: 12 marcatori su 16 in cui Albani non esclude la linea paterna di Andrea Sempio. Segno che la quantità di materiale pesa. Quelle nove provette conservate e poi distrutte a Parma avrebbero permesso di lavorare su più materiale? Chi sapeva, nel 2014, che quelle provette erano ancora lì? Perché nessuno le ha chieste o indicate durante la verifica sulla catena di custodia?