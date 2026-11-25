Non sono passate troppe settimane da quando, documenti della Procura della Repubblica di Pavia alla mano (usciti direttamente dagli armadi del RIS di Parma), abbiamo dovuto inesorabilmente prendere atto tutti che tutti gli eluiti conservati proprio dal RIS sull’omicidio di Chiara Poggi sono stati distrutti nel 2016. Da quel giorno – bisogna tristemente farci i conti – è rimasto da lavorare sui documenti che sono sibillinamente “avanzati” o “lasciati a testimonianza”. Compresi quelli che inchiodano a responsabilità. Compresi quelli che potrebbero costare qualche iscrizione sul registro degli indagati. E compresi pure quelli che portano a farsi domande. Sì, ne vengono tante. Ma la prima è questa: dove stavano esattamente gli eluiti delle unghie di Chiara nei giorni in cui la Corte d'Assise d'Appello di Milano spediva un perito a analizzare proprio quelle unghie? Anche grazie al lavoro dello youtuber Andrea Ferretti una risposta c’è: stavano a Parma (a Pavia, alla Medicina Legale, c’erano i frammenti d’unghia, non i loro estratti), nella stessa identica scatola in cui era conservato il capello poi consegnato a quello stesso identico perito (il professor De Stefano). A una casella di distanza. Insieme all'estratto del frammento siglato MSX5, l’unico materiale rimasto di quell’unghia. Solo che l’estratto del capello è stato consegnato, gli eluiti delle unghie no. O almeno questo è ciò che sembrerebbe risultare dagli atti (in cui nel 2007 il RIS scriveva, per tutte le unghie, “Neg” rispetto alla quantificazione del DNA maschile e “aplotipo negativo” sull’ Y) e dall’incrocio dei documenti.
La scena, se fosse un film, potrebbe essere stata questa: Parma, 15 maggio 2014, ore 17.34. Sezione Biologia del RIS. Un operatore apre il freezer “BioBank” — stanza blindata, lettori biometrici, protocolli rigidissimi — e estrae un contenitore portacampioni da 96 posti identificato come MAT3735004894. Alle 17.58, la scatola rientra nel suo scomparto sottozero. Il software di laboratorio registra tutto, compreso il nome di chi ha messo le mani lì dentro: Alberto Marino, all’epoca ormai maggiore alla sezione Biologia del RIS di Parma. Sono ventiquattro minuti da interpretare (speriamo di no, ndr) come il lungo trailer di un film surreale che poi durerà più di dieci anni. E che non è ancora arrivato ai titoli di coda. Il giorno prima, il 14 maggio, la presidente della Corte d’Assise d’Appello di Milano, Barbara Bellerio, aveva incaricato il genetista Francesco De Stefano di svolgere tutti gli accertamenti genetici sul capello trovato nella mano sinistra di Chiara e sulle unghie. Con una richiesta a monte sollecitata dalla difesa di Alberto Stasi: controllare “la corrispondenza dei reperti” e “la catena di custodia”, cioè il percorso documentato di ogni campione per verificare che non ci siano stati buchi o scambi. Lo stesso giorno, a Pavia (visto che i frammenti delle unghie erano conservati proprio nei laboratori dell’antica università pavese), a De Stefano vengono consegnate le due provette col tappo giallo con i frammenti d’unghia di cui su MOW abbiamo già ampiamente raccontato.
Il giorno dopo, a Parma, si prepara l’estratto del capello per il perito andandolo a prelevare da quel freezer. De Stefano deve recuperarlo da Parma perché deve procedere a un esame nuovo, il mitocondriale, e il bulbo su quel capello era stato consumato dal RIS nel 2007 (anche per le unghie dovrà procedere a un esame nuovo, l’autosomico con un kit più moderno, ma potrà farlo solo sui frammenti delle unghie conservati a Pavia). Eppure, anche quanto estratto delle unghie raccolto dal RIS nel 2007 sta lì, nella stessa scatola. Ma resta fermo (probabilmente perché il quesito per De Stefano era di analizzare i margini ungheali). Lo scrive il RIS stesso in una nota del 6 novembre 2025 alla Procura di Pavia, firmata dal comandante Matteo Donghi, dove vengono elencate le provette del caso Poggi, registrate come entrate nel freezer il 20 dicembre 2011 (non ne conosciamo esattamente la data effettiva, questa data deriva da un aggiornamento del software). Il 3 giugno 2014, De Stefano va quindi a Parma per l’estratto del capello: provetta 1022919272, scatola MAT3735004894, casella C06. Nella casella accanto, C07, c’è l’estratto dell’unghia Mdx3: provetta 1022919273. Il capello va a Genova, gli eluiti delle unghie invece non si muovono da Parma, anche se quel giorno al RIS ci sono i consulenti delle parti e un legale di Stasi. A verbale, però, non se ne parla. In quella stessa scatola, MAT3735004894, c’è pure l’eluito del frammento dell’unghia del mignolo sinistro di Chiara, Msx5. A maggio 2014, da Pavia, a De Stefano erano arrivati cinque frammenti della destra e quattro della sinistra: Msx5 mancava, e nessun documento ha mai spiegato dove sia finito. Nella scatola di Parma, alla casella D07, c’era però il suo estratto del 2007. Era, quindi, l’unica traccia rimasta di quell’unghia.
A Genova, nel suo laboratorio, De Stefano ha poi lavato i frammenti ricevuti e ottenuto dieci microlitri di liquido per unghia. Troppo pochi perché, d’accordo con i consulenti, si potesse misurare anche quanto DNA ci fosse: come spiegherà il 27 gennaio 2017 a Pavia anche davanti ai pm Mario Venditti e Giulia Pezzino, “per evitare di sacrificare quantità potenzialmente utili all’indagine”. Probabilmente non sapeva che a Parma c’erano in quegli stessi mesi nove provette estratte nel 2007, altrimenti avrebbe chiesto al giudice l’autorizzazione a acquisire pure quegli eluiti. Ma se è vero che nessuno le aveva chieste, è altrettanto vero che nessuno le aveva offerte. Eppure, almeno per qualcuno, non era un segreto che stavano lì (e che forse potevano tornare utili).
Nel 2007, Marino aveva scritto che gli estratti sarebbero stati conservati a disposizione dell’autorità giudiziaria a fine analisi; nel 2012 una direttiva del RIS stabiliva di conservarli fino alla fine delle indagini o oltre, se richiesto dai magistrati. Poi, però, ci si è affrettati a eliminare tutto nel 2016. Dopo la condanna definitiva di Stasi in Cassazione - 12 dicembre 2015 - il freezer BioBank venne infatti fotografato in fase di rimozione il 15 settembre 2016 e altre foto tra il 20 e il 30 settembre documentano l’eliminazione delle provette. Senza un verbale con il giorno preciso. A dicembre 2016, il consulente della difesa, Pasquale Linarello, riaprì il caso delle unghie. E già sulle date un odore strano al naso dei più maliziosi deve inevitabilmente affacciarsi. A gennaio 2017, De Stefano disse ai pm, sentito a sit, che non c’era più materiale per nuove analisi — vero per Genova (con i campioni prelevati a Pavia) dal 2014, visto che era stato lui a consumarlo tutto, ma parzialmente vero per Parma, visto che non poteva sapere che quelle provette erano già state eliminate quattro mesi prima dal freezer del RIS. E visto che, con tutta probabilità, De Stefano non ha neanche mai saputo che altro estratto dalle unghie di Chiara era conservato a Parma pure nel 2014. Non s’è saputo nemmeno nel 2025, poichè il colonnello Marino aveva scritto alla perito Denise Albani dei frammenti del 2007 restituiti, senza citare che siano esistiti fino al 2016 gli eluiti nel freezer del RIS di Parma. Cosa che poi sarà accertata solo con la nota del colonnello Donghi di non troppi mesi fa.
Quegli eluiti in più – che forse potevano servire nel 2014 come adesso - sono finiti in uno “smaltimento collettivo” insieme a altre pratiche: undici del caso Poggi, senza un verbale dedicato, perché considerate dal RIS semplici intermedi di lavorazione e non reperti giudiziari. Donghi richiama una norma del 2016 sulla distruzione del DNA da campioni biologici prelevati su persone, ma la stessa nota distingue tra campioni su persone e tracce su reperti. E le unghie erano tracce su un reperto. Ora, per carità, non sappiamo cosa avrebbero detto quelle provette, ma sappiamo che De Stefano ha dovuto lavorare su quantità minime quando – almeno potenzialmente - c’era anche altro materiale analogo a disposizione che magari – ma diciamo “magari” – poteva servire, almeno, a escludere che ci fosse il DNA o l’aplotipo di Alberto Stasi. Il resto della storia è noto: nel 2025, la perito Denise Albani, rileggendo i dati grezzi dei RIS del 2007, ha trovato sotto Msx2 e Msx3 solo tracce minime di DNA maschile (circa 0,010 ng/µl), senza che risulti quanto liquido fosse rimasto. Sul mignolo destro (Mdx5) - non tamponato nel 2007 e arrivato intero nel 2014 - si è invece letto il profilo maschile più completo: 12 marcatori su 16 in cui Albani non esclude la linea paterna di Andrea Sempio. Segno che la quantità di materiale pesa. Quelle nove provette conservate e poi distrutte a Parma avrebbero permesso di lavorare su più materiale? Chi sapeva, nel 2014, che quelle provette erano ancora lì? Perché nessuno le ha chieste o indicate durante la verifica sulla catena di custodia?