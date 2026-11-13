Delitto di Garlasco: “Alle 13 si sapeva già!” Storie Italiane ha scovato un altro testimone (e non è finita qui). Intanto il TG1…

Il coraggio è contagioso. Ok, anche la mitomania è contagiosa. Ma per la diagnosi (coraggio o mitomania?) c’è chi è ben attrezzato e potrà giungere a una conclusione scientifica. Compito di racconta, invece, è, appunto, raccontare. E Storie Italiane, questa mattina, ha raccontato che, dopo Massimo Lovati, dopo la testimone della scorsa settimana, adesso c’è anche una terza persona che sostiene che il 13 agosto del 2007 si sapeva già della morte di una ragazza a Garlasco prima ancora che il corpo senza vita di quella ragazza venisse “ufficialmente” scoperto. Sì, è un’altra bomba sganciata dal salotto di Eleonora Daniele. L’uomo, inquadrato di spalle, ha detto di avere un ricordo nitido. Quasi sicuramente si tratta di un commerciante (o un ex commerciante), vista la frase che ha pronunciato: “Prima delle 13 si sapeva già. Lo ricordo perché io alle 13 chiudevo il negozio”.