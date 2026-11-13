Delitto di Garlasco: “Alle 13 si sapeva già!” Storie Italiane ha scovato un altro testimone (e non è finita qui). Intanto il TG1…

Il coraggio è contagioso. Ok, anche la mitomania è contagiosa. Ma per la diagnosi (coraggio o mitomania?) c’è chi è ben attrezzato e potrà giungere a una conclusione scientifica. Compito di racconta, invece, è, appunto, raccontare. E Storie Italiane, questa mattina, ha raccontato che, dopo Massimo Lovati, dopo la testimone della scorsa settimana, adesso c’è anche una terza persona che sostiene che il 13 agosto del 2007 si sapeva già della morte di una ragazza a Garlasco prima ancora che il corpo senza vita di quella ragazza venisse “ufficialmente” scoperto. Sì, è un’altra bomba sganciata dal salotto di Eleonora Daniele. L’uomo, inquadrato di spalle, ha detto di avere un ricordo nitido. Quasi sicuramente si tratta di un commerciante (o un ex commerciante), vista la frase che ha pronunciato: “Prima delle 13 si sapeva già. Lo ricordo perché io alle 13 chiudevo il negozio”.
Qualche giorno fa Massimo Lovati, con una delle sue uscite, aveva detto: “prima ero matto da solo, ora siamo matti in due”. Quel “due”, adesso, s’è fatto “tre”. A giorni la prima testimone, come raccontato anche dall’avvocato Michele Sarno, chiederà di nuovo di essere ascoltata in Procura a Pavia. E’, come già detto, una donna che lavorava in un esercizio di ristorazione e visto mai che da quel ristorante potrebbero saltare fuori anche altri che ricordano? Il coraggio è contagioso. Anche il nuovo testimone, verosimilmente, raccoglierà l’appello che gli è stati fatto anche in studio di andare a riferire in Procura.
Intanto, il TG1 ha svelato le carte pesanti calate sul tavolo dal pool del procuratore Fabio Napoleone. Nella richiesta di rinvio a giudizio notificata ad Andrea Sempio — accusato di omicidio aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi — la Procura di Pavia ha messo in fila ben ventiquattro fonti di prova pronte a essere vagliate dal Gup Luigi Riganti il prossimo 25 febbraio 2027.
Il fascicolo, frutto delle indagini ripartite nel 2025 sull’omicidio di Chiara Poggi, parte dai tabulati telefonici del 13 agosto 2007 e dalle chiamate di Sempio a casa della vittima, per poi calare gli assi della scienza forense. Sotto la lente finiscono otto consulenze: l’impronta 33 sul muro e la suola a pallini ricondotte all’indagato, il Dna sotto le unghie di Chiara, l’autopsia sull’ora del decesso, il pc di Alberto Stasi e la ricostruzione in 3D del massacro. A chiudere il tutto ci sono gli esiti dell’incidente probatorio sulle tracce di sangue in casa Poggi, le intercettazioni, i quaderni sequestrati a Sempio e i verbali chiave, tra cui quelli del fratello Marco Poggi e degli amici storici.