Delitto di Garlasco: “a noi basta una scarpa”! Sì, c’è un’altra mail di Garofano e RIS sulla Lacoste “pulita” e “le mine della mamma di Stasi”

Tutti artificieri con la vita degli altri. Lui sta querelando tutti e non conviene cominciare un articolo con questa frase? Fa niente, corriamo il rischio. Perché a leggere le carte di Garlasco - quelle che sono nuove perché consegnate solo da pochi mesi ma in realtà sono vecchissime - c’è da ritrovarsi con un po' mal di stomaco e parecchi dubbi. E perché un conto è andare a dire in giro – senza contraddittorio – di aver fatto tutto alla perfezione (e non c’è motivo di dubitarne fino a prova contraria) e diverso è ritrovarsi a fare i conti con certi toni. Certi modi. Forse certi metodi. Ok, premessa troppo lunga e andiamo al sodo. O, meglio, andiamo a immergerci di nuovo in quelle carte che a volte odorano di sciatteria istituzionale, di certezze calate dall’alto e di un metodo investigativo che avevamo creduto (e sperato) diverso. Ve le ricordate le famose mail interne al RIS di Parma? Bene, non c’era solo quella in cui l’allora colonnello Luciano Garofano suggeriva di “adombrare” una misura di scarpa per le impronte a pallini rilevate in casa Poggi dopo l’omicidio di Chiara. C’è anche un’altra mail che riguarda le scarpe di Alberto Stasi, anzi, una scarpa sola. Ictu oculi non sporca di sangue. Ma andiamo per ordine.