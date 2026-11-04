Delitto di Garlasco: rinvio a giudizio chiesto per Andrea Sempio, ma i suoi legali stanno su Alberto Stasi. Bocellari e De Rensis a fuoco…

I legali di Alberto Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, ieri sera hanno parlato chiaro: la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio rappresenta l'unico epilogo logico di un'indagine seria, la prima vera inchiesta penetrante condotta a Pavia dopo quasi vent'anni di vuoto, errori e assurdità. Ma Bocellari e De Rensis mettono anche un paletto invalicabile a chi continua a provare a mandare la palla in tribuna: basta attaccare Stasi. Basta con la delegittimazione, basta con i tentativi di scherno e con i percorsi alternativi pensati unicamente per creare diversivi. Chiunque d'ora in avanti cercherà di tirare nuovamente per la giacca la posizione di chi sta finendo di pagare il proprio (ingiusto) conto con la giustizia, troverà una risposta ferma nei tribunali.

La difesa Stasi, intanto, lavora all'istanza di revisione da presentare alla Corte d'Appello di Brescia fortificata da carte pesanti: esiti mai inseriti nei fascicoli originali e anomalie pesantissime anche sull'operato del RIS di Parma dell'epoca. Per ora resta l'evidenza miserabile di una vicenda giudiziaria che sarebbe fantozziana se non ci fossero di mezzo sangue, una persona morta e vite con cui s’è giocato. Andrea Sempio incassa la richiesta di rinvio a giudizio dichiarandosi pronto a dimostrare la propria estraneità. Ma l'impressione sconfortante è che la verità formale continui a rimanere ostaggio di una guerra tra difese dove l'ombra di chi è stato già condannato viene sventolata come uno scudo. O usata come bersaglio.