Audi scommette su Trump per rilanciare le sue auto negli Usa. Ma perché l'accordo col tycoon è un bel guaio per la Germania (e l'automotive europeo)

Durante un comizio elettorale di Donald Trump, in Georgia, l'amministratore delegato di Audi, Gernot Dollner, è salito sul palco accanto al presidente statunitense per annunciare la costruzione di uno stabilimento negli Usa. “Abbiamo intenzione di portare qui i nostri Suv più grandi e di altissima qualità, e di produrli a Macon, in Georgia”, ha tuonato l'alto dirigente sommerso dagli applausi di una folla festante con cappellini e magliette “Made America Great Again”. Cosa è successo? Semplice: per ottenere uno sconto sui dazi, Audi realizzerà la sua prima fabbrica nell'America di Trump. Parliamo di una struttura dal valore di circa 4 miliardi di dollari e con una produzione annua prevista di circa 200mila veicoli a partire dai primi anni del 2030. Attenzione: non ci sarà spazio per auto elettriche e mobilità green, visto che il colosso tedesco prevede di sfornare Suv dotati di potenti motore a combustione.