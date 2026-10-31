Papa Leone XIV voterà alle elezioni di midterm in America. Nessun pontefice nella storia aveva mai votato a un’elezione “laica”. Come la prenderà Trump?

“BREAKING: Papa Leone XIV ha richiesto la scheda per votare per posta alle elezioni di midterm americane, e potrebbe diventare il primo papa in 2000 anni a votare in un’elezione secolare”. Il post di Polymarket, la piattaforma di scommesse predittive che sul futuro della Chiesa aveva già perso parecchia credibilità, ha fatto il giro del mondo in poche ore. Stavolta la notizia è vera. Il Chicago Sun-Times ha riportato giovedì 29 ottobre che il papa ha chiesto la scheda per il voto per corrispondenza per le elezioni del 3 novembre nel suo Stato d’origine, l’Illinois. La conferma è arrivata dalla capa di gabinetto dell’ufficio elettorale della contea di Will, Kim Fladhammer: Robert Francis Prevost, ha detto, “è nella lista di chi ha richiesto la scheda per posta”. La richiesta risale al 3 ottobre ed è stata fatta con il nome di battesimo del pontefice. In realtà la radio WJOL di Joliet aveva dato la notizia già il 23 ottobre, citando fonti secondo cui una persona vicina al papa aveva chiesto di spedire la scheda all’indirizzo di residenza a New Lenox.

Il condizionale resta d’obbligo. Secondo quanto riferito dai funzionari a NBC News, giovedì la contea non aveva ancora ricevuto la scheda compilata, e non si sa se il papa l’abbia già riempita o spedita. Il percorso più probabile passa dalla famiglia. L’indirizzo di New Lenox è quello del fratello John, che questa settimana era a Roma con una cinquantina di parrocchiani della chiesa di St. Jude incontrati da Leone in piazza San Pietro. Secondo Christopher Hale di Letters from Leo, è plausibile che John abbia portato la scheda al fratello e la stia riportando nella contea di Will, anche se né il Vaticano né la famiglia lo hanno confermato.

Sulla scheda di quest’anno c’è parecchio. Il papa troverà la corsa per il seggio al Senato del democratico Dick Durbin, che si ritira, la rielezione del governatore J.B. Pritzker e diverse sfide locali della contea di Will. Sul retro ci sono anche un seggio del consiglio di contea, due elezioni giudiziarie e quattro conferme di giudici in carica. C’è poi la questione della salute. Il papa ha chiesto la scheda poco prima di un intervento, all’inizio del mese, per rimuovere una parte del polmone in cui era stato trovato un tumore. Il Vaticano ha poi comunicato che non serviranno altre terapie, perché gli esami finali hanno confermato un adenocarcinoma polmonare localizzato.