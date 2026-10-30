Sorbi, ad ogni modo, si è ritrovato in Kenya dopo una serie di viaggi di lavoro da un capo all’altro del mondo. Il reporter di guerra nel 2022 era stato ferito in quello che inizialmente si credeva lo scoppio di una mina il 31 agosto. Vi possiamo raccontare qui su MOW che invece è stato accertato in seguito dai servizi segreti ucraini e confermato da Ilario Piagnerelli di Rainews che si trattò di una sparatoria condotta a distanza con Rpg nei pressi di Kherson, sulla linea del fronte tra Ucraina e Russia, dove era stato subito soccorso dai militari russi e da dove era stato trasferito in Italia il 17 settembre 2022 con una lesione a un nervo del piede sinistro, oltre alle ferite riportate alla gamba e all’addome. Una volta dimesso riparte per il Venezuela a ridosso del rapimento americano del presidente Maduro avvenuto il 3 gennaio 2026. Il 28 febbraio, però, è il momento di Tel Aviv e Gerusalemme, bombardate da missili iraniani in risposta agli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Sorbi, ci racconta, entra dall’Egitto a Piedi, “perché l’aeroporto Ben Gurion era bloccato e ci lavoro fino a metà giugno”.

“Decido di prendermi una lunga vacanza, devo dire anche un po’ amaramente, solo perché il visto dopo tre mesi mi era scaduto, perché il lavoro è buono e poi c’erano le famose elezioni israeliane, per cui ho detto: ‘Vado in Kenya a divertirmi e riposarmi due, tre mesi’. E dico già all’agenzia: ‘Non vi preoccupate che così rientro col visto, sono comodo’. A metà settembre già vi copro la pre-campagna elettorale per un mese. L’agenzia mi dice allora 'Siamo con te dal 22 settembre'. Tutto filava liscio, avevo già il volo dalla costa del Kenya a Dubai e poi il biglietto per i famosi voli Dubai-Tel Aviv, quelli che poi hanno dirottato qualche tempo fa. E invece, purtroppo rimango incastrato in questa storiaccia nella quale ha perso la vita la mia amica Caroline Abbo, alla quale ero abbastanza legato e che avevo conosciuto a Diani. Avevo trovato questa villa molto carina a Kwale. Basso costo, piscina, donna delle pulizie e la sicurezza di una persona, il manager, che mi faceva anche da cuoco. Con lui c’era un ottimo rapporto. Io gli passavo mille scellini, l’equivalente di sette euro e cinquanta, otto euro, e lui andava a comprare il pesce e cucinava. È stato lui ad avvisarmi di aver trovato Caroline annegata nella piscina”.