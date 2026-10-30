Le elezioni in Israele non cancellano il genocidio in corso a Gaza

Vorrei evitare di entrare nel merito di un’argomentazione basata su considerazioni di natura giuridica. E vorrei mettere da parte non solo la questione delle elezioni, ma anche la definizione di genocidio, poiché nel merito del giudizio tecnico si sono già espressi esperti e commissioni, alcune delle quali, come il gruppo indipendente dell’Onu, ritengono le azioni di Israele come verosimilmente genocidarie. Mi colpisce tuttavia il titolo di uno dei dossier preparati dalla Commissione indipendente, perché si lega alla seconda parte di questo articolo: “The essence of childhood has been destroyed”: Israel’s deliberate targeting of Palestinian children in the Occupied Palestinian Territory since 7 October 2023. Il titolo è carico di significato filosofico, a partire dall’uso di certi termini. L’essenza dell’infanzia è stata distrutta. Sono le parole di un medico, che si affida all’ontologia per chiarire la portata di quanto sta accadendo. L’essenza, cioè la natura profonda, dell’infanzia è stata distrutta. In altre parole, il semplice fatto di essere bambini a Gaza è stato reso impossibile dalle azioni militari di Israele.

Anche lo storico francese Jean-Pierre Filiu, entrato a Gaza con Medici Senza Frontiere e scortato dall’Idf (è l’unico modo, di fatto, per visitare quei territori), ha parlato di “un paesaggio dantesco di cui si distinguono solo frammenti, rapidamente inghiottiti dalla fitta oscurità”. Il fatto che si debba ricorrere a un linguaggio fortemente umanistico per definire lo scenario di Gaza la dice lunga sull’impossibilità di ridurre la questione ai suoi cavilli tecnici, che restano fondamentale per un giudizio nelle sedi di competenza, dove si valuteranno i crimini compiuti in questi anni. Noi dovremmo invece impegnarci a capire la portata umana di questa devastazione, anche grazie al lavoro e alla testimonianza di storici ed esperti come Eyal Weizman, che in Ungrounding, analizza lo sterminio dal punto di vista architettonico, partendo dalla premessa che “la demolizione dell’architettura potrebbe essere intesa come la distruzione del guscio senza il quale la vita biologica non può esistere”. Grazie a foto e analisi sofisticate, mostra come Israele abbia realmente cambiato i connotati della vita pubblica e privata di un’intera popolazione, i palestinesi nel recinto di Gaza. Tuttavia, oltre a essere un aspetto fondamentale della distruzione materiale di un gruppo di individui, la devastazione architettonica (e la sua parallela ricostruzioni secondo logiche marziali e militari) ha anche un significato simbolico, chiaramente legato a quanto i palestinesi stanno vivendo, costretti in questa sorta di “nomadismo interrotto”, senza casa eppure senza la possibilità di fuggire realmente, obbligati a vagabondare sul posto, in attesa di essere incarcerati senza giusto processo o di essere uccisi.