Come ho cambiato idea su Israele: a Gaza è in corso un genocidio, ora lo vedo (e me ne vergogno): la pulizia etnica, i giornalisti uccisi e il terrorismo di Netanyahu, che è peggio di Hamas

Il sentimento peggiore è la vergogna perché ha un suo contenuto specifico. Quante volte ci è capitato di essere tristi per nulla – di dire proprio “Non so perché sono triste” – o di essere arrabbiati con il mondo. Ma non ci si può vergognare senza avere in testa esattamente ciò di cui ci si vergogna. È per paura della vergogna che il cervello frena, oppone resistenza. Anche su un genocidio. Su quanto sia difficile cambiare idea.

Dov Waxman è un esperto di conflitto israelo-palestinese e studi sul genocidio. Per ventidue mesi ha rifiutato di credere che a Gaza fosse in corso un genocidio. Oggi ha cambiato idea, nonostante non consideri l’intento genocidario come il principale motivo delle azioni di Israele. Lui, un esperto di rilievo internazionale, che ha studiato e pubblicato libri sulla storia di quei territori per le più importanti case editrici al mondo, ha avuto bisogno di due anni per cambiare idea. È solo l’ultimo degli esperti che ora si schiera contro Israele, e non è l’unico che lo sta facendo solo adesso.

Fin dall'inizio non ho mostrato alcuna simpatia per Hamas. Ho anzi espresso un sostegno fortissimo e solidissimo verso Israele. Di recente ho scritto che l’unica speranza per Israele è abbandonare la strada suicidiaria intrapresa una trentina di anni fa. Questa è l’opinione di David Grossman, ma anche di Amos Oz. Esiste un sionismo che non è “bibismo”, come scrive Jaques Attali. Un sionismo che non è suprematismo. Però a distanza di due anni mi sono guardato indietro. Mi son chiesto: ma sono un complice, come dicono alcuni, del genocidio? Faccio apologia del genocidio?

Per farlo avrei dovuto negare non solo il genocidio, ma anche i crimini in corso. Cosa che, tuttavia, non ho mai fatto. L’11 ottobre 2023 scrivevo: “Entrare nel merito significa fare il lavoro degli altri, un lavoro ben poco utile in questo momento. Di fronte a dei bambini decapitati prendere le parti di qualcuno e inneggiare a quella violenza non può che essere una sconfitta. Anche se, e questo è un fatto, le morti civili tra i palestinesi sono state nel corso degli anni decisamente di più. Anche se, cioè, i palestinesi non hanno potuto fare altro che appoggiarsi a un’organizzazione estremista e terrorista come Hamas, come ritiene qualcuno. Gioire, esultare, mostrare i video in piazza da telefono, mentre l’unica espressione sostanziale della rivolta palestinese è la serie di uccisioni, famiglie bruciate vive, stupri e raid sui civili di queste ore, significa oltrepassare quel limite che gli occidentali dovrebbero tenere in considerazione”.

L’11 dicembre 2023, invece: “Più la guerra va avanti più il numero di morti ti immobilizza. Ti impalla il cervello. Qualsiasi siano le ragioni di una parte (Israele), quella cifra a tre zeri fa paura, perché non è dettata solo dalla strategia ma anche dalla rabbia e la paura. Ci siamo abituati a immaginare Israele come uno Stato protofascista, una specie di imbattibile e insensibile mostro, figlio dell’Occidente, fatto di acciaio e ferocia. Ma dopo il 7 ottobre Israele ha soprattutto paura”.

Agli occhi di molti tutto questo è insufficiente e rimarrà. E io non so, francamente, se la vergogna sia almeno in parte indotta dal loro atteggiamento radicale, polarizzante, colpevolizzante, e se dunque debba, almeno in parte, resistere all’imbarazzo per essermi sbagliato.