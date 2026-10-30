Le elezioni in Israele ci dimostrano che l'accusa di genocidio è una cazzata

Ma prima di prendere i forconi, partiamo da due semplici definizioni. La prima è quella di genocidio. Secondo la Convenzione ONU del 1948, “per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale: uccisione di membri del gruppo; lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo; il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo; trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro”.

Nel dicembre 2023 il Sudafrica ha portato Israele davanti alla Corte internazionale di giustizia, che nel gennaio 2024 ha riconosciuto la plausibilità dei diritti invocati, che non vuol dire accertare con sentenza la responsabilità. Sono seguite poi le analisi “indipendenti”: il rapporto della Relatrice speciale ONU Francesca Albanese nel marzo 2024, quello di Amnesty International nel dicembre 2024, la risoluzione degli studiosi di genocidio dell’IAGS (International Association of Genocide Scholars) nell'agosto 2025 e soprattutto la Commissione d’inchiesta indipendente istituita nel 2021 dal Consiglio ONU per i diritti umani, che nel settembre 2025 ha concluso che Israele ha commesso genocidio, ricavando l’intento sia dalle dichiarazioni di esponenti israeliani sia da prove circostanziali. Israele però contesta da sempre la Commissione, con il suo mandato permanente e il suo oggetto, e ne mette in dubbio l’imparzialità. Gli Stati Uniti nel gennaio 2024 hanno dichiarato di non vedere atti che costituiscano genocidio, e dopo l’ordine ICJ hanno ribadito che le accuse sono infondate e che la Corte non ha accertato alcun genocidio. Anche la Germania nel 2024, attraverso il portavoce del Ministero degli Esteri Sebastian Fischer, ha rigettato le accuse di Amnesty dicendo: “Abbiamo ripetutamente esortato il governo israeliano a modificare le proprie operazioni militari a Gaza e a rispettare meglio i propri obblighi di protezione dei civili. Tuttavia, rimaniamo dell'opinione che Israele stia agendo per difendersi da Hamas, che ha scatenato questo conflitto con i suoi attacchi terroristici”.

La seconda importante definizione da cui partire è quella di “palestinese”, la Carta Nazionale Palestinese dell’OLP definisce palestinesi i cittadini arabi che risiedevano in Palestina fino al 1947, e i loro discendenti per linea paterna, ovunque siano nati.

Il maggior numero di loro vive tra Gaza, la Cisgiordania e, udite udite, lo Stato di Israele. Addirittura circa un israeliano su cinque appartiene alla minoranza araba, discendente dagli arabi palestinesi residenti in quello che divenne territorio israeliano e che non presero parte all’esodo del 1948. Da non confondere con gli ebrei arabi, quelle comunità ebraiche originarie del Medio Oriente e del Maghreb, appunto di religione ebraica ma di etnia araba.