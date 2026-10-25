“Con o senza Netanyahu, Israele continuerà la guerra in Iran”. Parla Alberto Negri: “Con le elezioni non cambierà quasi niente”

Ecco, restando sul fronte internazionale, che cosa potrebbe succedere con le elezioni israeliane? Se Netanyahu vincesse, cercherebbe di condurre una nuova operazione militare contro l'Iran insieme a Trump? E se perdesse?



È possibile che Netanyahu cerchi comunque di promuovere un'operazione militare contro l'Iran insieme a Trump. Anche se non vincesse le elezioni, infatti, potrebbe tentare di farlo durante il periodo in cui resterebbe premier ad interim, sfruttando la guerra per perseguire la propria agenda politica. L'ipotesi di una ripresa del conflitto con l'Iran dopo le elezioni israeliane è quindi concreta in entrambi gli scenari. Se Netanyahu vincesse, avrebbe interesse a proseguire lungo questa strada; se perdesse, potrebbe comunque cercare di condizionare il quadro politico israeliano attraverso la guerra.

Allargando lo sguardo all'Europa e al resto del mondo, chi sostiene Netanyahu? E chi, invece, spera in un governo diverso, con un interlocutore differente, pur continuando ad appoggiare Israele?

Come dicevo, il sostegno più importante è quello degli Stati Uniti e di Trump. Nei giorni scorsi il presidente americano ha espresso pubblicamente il proprio appoggio a Netanyahu: è stato il segnale internazionale più significativo. Trump sostiene il premier israeliano, anche se lo ha trascinato nella guerra contro l'Iran iniziata il 28 febbraio, promettendo che sarebbe stato possibile rovesciare il governo iraniano. Khamenei è stato ucciso, ma il rovesciamento del regime, al momento, non si è concretizzato. Ecco perché l'appoggio del presidente americano è così importante per Netanyahu e per Israele nel suo complesso: rappresenta una sorta di salvagente politico e strategico.

E gli altri?

Per quanto riguarda gli altri attori, l'India è un partner importante di Israele e ha con il Paese rapporti consolidati. La Russia di Putin è invece impegnata su altri fronti, soprattutto in Ucraina, mentre la Cina non sembra attribuire alla questione israeliana lo stesso peso strategico degli Stati Uniti. L'unico attore che potrebbe esercitare un'influenza significativa è dunque l'Europa. Ma che cosa fanno gli europei? Hanno scelto la strada più semplice: attribuire a Netanyahu e al suo governo la responsabilità di quanto accaduto dall'ottobre 2023 in poi, come se la sua uscita di scena fosse sufficiente a cambiare il quadro. Non è così, e lo sanno tutti. Le cose non cambierebbero radicalmente né a Gaza né in Cisgiordania. Potrebbero esserci alcuni cambiamenti di facciata. Un nuovo governo potrebbe, per esempio, cercare di frenare maggiormente i coloni, che oggi agiscono spesso con notevole libertà. Ma l'Europa sarebbe disposta a sanzionare Israele? Lo farebbe se Netanyahu rimanesse al potere, e lo farebbe se venisse sostituito? Non credo.