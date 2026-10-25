Tra Garlasco e scontri di piazza v’è sfuggita la maxi truffa dei Gratta e Vinci: lo Stato che frega adesso c’è rimasto anche fregato (ma l’incu*ata è due volte per noi)

Cosa avevano fatto i cinque esperti di server? Semplicemente l'ovvio. Sfruttando le proprie credenziali d’accesso ai database informatici della concessionaria, hanno violato – senza troppe difficoltà e senza che nessuno se ne accorgesse - i sistemi nel 2019 e nel 2020, individuando in anticipo il tragitto e la destinazione precisa di quattro tagliandi vincenti: due da 7 milioni di euro e due da 5 milioni. Ventiquattro milioni di euro vinti e fatti vincere a colpo sicuro da parenti, amici e prestanome fidati nelle ricevitorie di mezza Italia.

Un meccanismo di una semplicità assurda, quasi ridicolo per un gigante che fattura miliardi e pretende di gestire la fortuna nazionale. Lo Stato, che da decenni fa cassa disperata vendendo il sogno del riscatto sociale al prezzo di pochi euro e cannibalizzando la disperazione di chi spesso finisce sul lastrico per rincorrere una chimera stampata sul cartoncino, è rimasto fottuto con le sue stesse armi. Non ha saputo proteggere nemmeno la casualità algoritmica dei suoi server. Svelata la falla, il gigante si scopre nudo. Ridicolo. Vulnerabile. E capace di farsi raggirare dall'interno senza che nessuno se ne accorga per mesi.