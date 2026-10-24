Ma qual è il pensiero di Youssef Siher? Cosa scriveva per Il Fatto? Per capirlo bisogna leggere la sua newsletter e il suo profilo. Il 7 ottobre? “Un atto rivoluzionario di decolonizzazione”. Le sue posizioni più estreme e i sospetti degli inquirenti

Anche sui social il tono è particolarmente violento, fra frasi come: “We don’t surrender, we win, or we die”, un’analisi delle differenze fra Hamas e l’Isis (beh...) e una foto dello sciopero per la Palestina del 22 settembre 2025, sfociato nella devastazione della stazione centrale. A riguardo, Siher posta una foto: ci sono poliziotti in tenuta antisommossa da un lato, i manifestanti dall’altro, in mezzo un vetro e sotto la frase “Arriverà il giorno in cui romperemo quel muro di vetro dietro il quale vi nascondete”. La foto profilo è un militare con la kefiah, che da una poltrona combatte con l'elicottero, la bio recita: “Non puoi sconfiggere coloro che credono che la morte non sia la fine”.

I testi di Youssef Siher dicono con chiarezza da che parte sta: sono duri, spesso sprezzanti verso chi non la pensa come lui, e su alcuni punti, a cominciare dal 7 ottobre, molto discutibili. Resta da capire, e questo sarà compito degli inquirenti, se sia passato dalle parole ai fatti.