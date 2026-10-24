Ma qual è il pensiero di Youssef Siher? Cosa scriveva per Il Fatto? Per capirlo bisogna leggere la sua newsletter e il suo profilo. Il 7 ottobre? “Un atto rivoluzionario di decolonizzazione”. Le sue posizioni più estreme e i sospetti degli inquirenti

C’è un volto dietro il Movimento 17 ottobre, o almeno così sembra, visto che da questa mattina Youssef Siher è in questura a Milano, indagato per istigazione a delinquere aggravata. Tutti nei giornali si sono affretti a dire chi è, il suo curriculum, il suo lavoro, le sue collaborazioni. Un po’ rivoluzionario, un po’ intellettuale, laureato in Comunicazione e studente di Scienze politiche alla Statale di Milano, dove è stato senatore accademico nonchè fondatore e presidente dell’associazione degli “Studenti Universitari Musulmani”. Oggi lavora come esperto AI alla Mercor, azienda americana, ma è anche un giornalista. E questa è la parte più interessante, perché più che chi è Youssef Siher, dovremmo capire cosa pensa, e soprattutto cosa dice. Noi ci abbiamo provato leggendo gli articoli che ha scritto: ha lavorato per l’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale), per il Fatto Quotidiano, ma i suoi “quaderni rivoluzionari” li affida a una rivista indipendente Voice Over, e soprattutto alla sua newsletter “Scritti politici” su Substack. Ecco cosa scrive.
Ovviamente ha fin da subito fatto notizia la sua presenza nella scuderia del Fatto Quotidiano, dove firma circa 68 articoli tra il 2022 e il dicembre 2025. Sul Fatto Youssef Siher si occupa soprattutto di cronaca e analisi di politica estera, con particolare (per non dire esclusivo) riguardo ad Africa e Medio Oriente: Tunisia, Palestina, Egitto, Libia, Sudan. Un registro analogo, più istituzionale, ha nei quattro commenti pubblicati nel 2024 all’ISPI, dove era research trainee, su Marocco, Unrwa e Siria.
Ma è nelle newsletter che emerge il suo pensiero. La prima, Rihla, è un esperimento di sei articoli che arriva fino al 2024. Poi vengono gli articoli per Miccia, la rivista della Voice Over Foundation, che si definisce decoloniale e intersezionale diretta da Valentina Scanzani, “avvocato per la giustizia sociale” laureata in Bocconi. Infine la newsletter “Scritti politici” su Substack, in italiano, arabo e inglese. La cornice è quella dell’antimperialismo, con l’imperialismo occidentale come “prima contraddizione”, e teoria decoloniale. Sulla Palestina usa le parole “genocidio” ed “entità sionista”, denuncia la “complicità attiva” dell’Italia e chiama “collaborazionismo” il coordinamento di sicurezza dell’Autorità palestinese. Soprattutto, definisce l’attacco del 7 ottobre “un atto rivoluzionario di decolonizzazione” e contesta il ricorso a una “morale universale” per giudicarlo: è la sua posizione più controversa. È ovviamente fortemente critico verso il governo, legge i decreti sicurezza come eredi del fascismo, vede nel caso Fakir una “caccia allo straniero” di Stato e invita le comunità diasporiche a “organizzarsi come soggetto politico”. Ne ha anche per la sinistra parlamentare, le ONG, “finti antimperialisti” e “vassalli ideologici”.
Anche sui social il tono è particolarmente violento, fra frasi come: “We don’t surrender, we win, or we die”, un’analisi delle differenze fra Hamas e l’Isis (beh...) e una foto dello sciopero per la Palestina del 22 settembre 2025, sfociato nella devastazione della stazione centrale. A riguardo, Siher posta una foto: ci sono poliziotti in tenuta antisommossa da un lato, i manifestanti dall’altro, in mezzo un vetro e sotto la frase “Arriverà il giorno in cui romperemo quel muro di vetro dietro il quale vi nascondete”. La foto profilo è un militare con la kefiah, che da una poltrona combatte con l'elicottero, la bio recita: “Non puoi sconfiggere coloro che credono che la morte non sia la fine”.
I testi di Youssef Siher dicono con chiarezza da che parte sta: sono duri, spesso sprezzanti verso chi non la pensa come lui, e su alcuni punti, a cominciare dal 7 ottobre, molto discutibili. Resta da capire, e questo sarà compito degli inquirenti, se sia passato dalle parole ai fatti.