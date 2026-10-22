L’Europa nel caos, ma davvero dietro i maranza e le piazze del 17 ottobre c’è una “mano straniera”? Parla Marco Mancini, l’ex 007 più famoso d’Italia: “Non possiamo permetterci di avere così tante spie nel Paese…”

Dopo gli scontri di Milano si discute dell’ipotesi che le proteste possano essere state infiltrate o influenzate dall’esterno. Che cosa ne pensa?

Prima di parlare di infiltrazioni voglio essere chiaro su una cosa: devastazioni, furti, rapine e aggressioni alle forze di polizia sono reati, vanno repressi e puniti anche con il carcere. Prima di qualsiasi interpretazione sociologica o psicologica occorre essere fermi nel respingere ogni violenza contro cittadini inermi e contro gli appartenenti alle forze dell’ordine, che sono lì solo per ripristinare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Detto questo, non ho elementi per riferire di infiltrazioni nelle violenze di Torino, Bologna e soprattutto Milano. Esiste però, dal 2010 circa, un nuovo strumento strategico ideato nell’intelligence russa, in particolare nel servizio militare, il GRU. Si inserisce perfettamente nella guerra ibrida e nasce come operazione speciale per destabilizzare le democrazie occidentali e, soprattutto, i Paesi europei che da oltre quattro anni aiutano l’Ucraina dopo l’invasione russa. Non ho elementi per dire che questa strategia sia stata applicata in Italia, in Francia o in Albania.

Cosa le fa pensare che questa minaccia sia concreta?

Il fatto che da dieci o quindici anni c’è una fortissima penetrazione dell’intelligence russa, anche nelle nostre istituzioni. Penso a Walter Biot, condannato a diverse decine di anni perché reclutato dai servizi russi, a cui passava informazioni. Penso al caso Surov negli anni Novanta, il colonnello che con il suo gruppo operativo tentò di acquisire un dispositivo elettronico di un’azienda italiana, e l’intelligence italiana riuscì a fermarli. Più di recente ci sono il cittadino russo Artem Uss, arrestato a Malpensa, finito agli arresti domiciliari e ritrovato in Russia dopo una fuga, e donne come Natalia Burlinova e Maria Adela Rivera, persone entrate in Italia anche con nomi di copertura per conto dei servizi russi e arrivate a tentare di infiltrarsi nella NATO a Napoli. E non è solo l’Italia: la Slovenia ha identificato agenti, in Repubblica Ceca è stata smantellata una rete spionistica, in Germania e in Austria ci sono processi in corso perché dirigenti di istituzioni sono stati coinvolti in attività di spionaggio per la Russia.

Anche Il Riformista ha raccontato di agenti russi presenti in Italia ufficialmente nelle vesti di diplomatici.

Quelli sono importanti da individuare, ma la cosa subdola è quando vengono reclutati ufficiali della Marina italiana, o quando donne tentano di infiltrarsi nella NATO a Napoli sotto falso nome. Tutto questo avviene sul nostro territorio. Per questo occorre rivedere il concetto di controspionaggio, acquisire informazioni su queste persone e rafforzare l’azione di contrasto. Non possiamo permetterci di avere così tante spie nel Paese e di accorgercene solo dopo che hanno rubato informazioni e depauperato il nostro sistema di sicurezza, senza capire fin dall’origine la penetrazione dei servizi russi verso l’Europa e l’Italia.