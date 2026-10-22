Ma veramente, che caz*o è il calcio fiorentino? E cosa c’entra con il caso David Rossi?

Il calcio storico non ha una federazione: è una rievocazione del Comune di Firenze, che ne detiene il marchio, scrive il regolamento e lo finanzia, anche cercando sponsor con avvisi pubblici. Il regolamento in vigore è stato riscritto dal Consiglio comunale nel 2024, insieme a quello delle tradizioni fiorentine.

Al vertice c'è il presidente del Calcio Storico Fiorentino, figura prevista dal regolamento comunale: oggi è Michele Pierguidi, che è anche presidente del Quartiere 2. Sopra di lui, politicamente, la sindaca Sara Funaro e l'assessora allo sport e alle tradizioni popolari Letizia Perini. Poi ci sono le quattro associazioni di colore, ognuna con il suo presidente: per gli Azzurri è Maurizio Matta, quello che in questi giorni ha difeso a spada tratta lo Zena. Le sanzioni le decidono una Commissione disciplinare e una d'appello, che possono squalificare e perfino radiare.

È un equilibrio fragile, fatto di squadre che rivendicano autonomia e di un Comune (e di una Questura) che da vent'anni prova a tenere la violenza dentro il recinto. Le tensioni sono costanti: sui criteri di tesseramento, sulle radiazioni senza possibilità di riabilitazione, sulle tribune, sui biglietti (nel 2026 si andava da 29 a 130 euro a partita), su una possibile Fondazione del Calcio Storico e perfino su uno stadio dedicato. Nel 2026 il Comune ha montato nuove tribune con circa 700 posti in più; un gruppo di residenti di Santa Croce ha fatto causa per rumore e caldo, e ha perso.

La squadra più titolata è quella di Santa Croce. Gli Azzurri hanno vinto più di venti tornei dal 1979 a oggi, con un'epoca d'oro che va dal 1981 al 1996 e una lunga coda fino a metà anni Duemila. I Bianchi di Santo Spirito, grandi rivali degli anni Cinquanta-Settanta, non vincono dal 2017. Gli ultimi anni sono stati un duello Rossi-Azzurri. Il torneo 2026 è stato strano. Le semifinali sono finite in goleada: i Rossi campioni in carica hanno travolto i Verdi 22-2, nuovo record di segnature, con l'arbitro che ha chiuso in anticipo perché l'aria si stava facendo pesante; il giorno dopo gli Azzurri hanno battuto i Bianchi 18 e mezzo a 4, aiutati da espulsioni e infortuni avversari. Marcelo Segundo, ex rugbista brasiliano e gloria del calcio storico, ha detto in tv che le regole vanno riviste perché così il gioco non è più attraente. Poi la finale del 24 giugno ha rimesso le cose a posto: 19-18 per gli Azzurri, punteggio ribaltato più volte, primo titolo di Santa Croce dal 2022. Magnifico Messere, cioè ospite d'onore, il tennista Flavio Cobolli, fiorentino di nascita e reduce dalla finale del Roland Garros.

Nel calcio storico non ci sono statistiche ufficiali, e la fama si costruisce in decenni. Tra le figure storiche ci sono Alessandro Dei, capitano e poi presidente degli Azzurri, ricordato ogni anno con un triangolare; Gianluca Lapi, bandiera dei Verdi; Marcelo Segundo; e naturalmente lo Zena, che oggi ha in squadra figlio e nipote. In campo, nel 2026, per gli Azzurri hanno segnato tra gli altri Ceccarelli, Costa, Mattia Serra e Moscarelli. Gli attuali rappresentanti dei quattro colori al sorteggio erano Sasha Ciacchi (Verdi), Massimiliano Petragallo (Rossi), Marcello Trotta (Azzurri) e David Cappelletti (Bianchi).