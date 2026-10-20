Rossi vidi Vinci: ecco tutto quello che c’è da dire sull’avvocato Gianluca Vinci, presidente della Commissione d'inchiesta sull'omicidio di David Rossi

A Reggio Emilia, infatti, Vinci nasce il 28 maggio 1980, dove studia all’istituto tecnico commerciale Scaruffi. Si diploma nel 1999 con 100 su 100. Nel 2004 si laurea in Giurisprudenza a Parma a pieni voti, tre anni dopo supera l’esame di Stato per diventare avvocato e vince il Premio Pier Carlo Cadoppi. Il suo curriculum sul sito del suo studio legale ricorda anche un complimento dell’allora presidente dell’Ordine, che lo definì un “optimates”, coloro che eccellono tra i migliori. Secondo la propria biografia, nel 2008 il giovane avvocato patrocina il suo primo processo per omicidio davanti alla Corte d’Assise, ma il suo primo vero trampolino è Angelo Alessandri, candidato sindaco della Lega Nord a Reggio Emilia nel 2009, avversario di Graziano Delrio per il centro sinistra. Vinci corre nella lista “Lega Nord per Alessandri” e raccoglie 140 preferenze, terzo fra i candidati leghisti dopo Giacomo Giovannini e Gabriele Fossa. Nonostante la vittoria di Delrio Vinci riesce ad entrare in Consiglio. L’8 luglio 2009 la nuova assemblea elegge Emanuela Caselli presidente e Vinci vicepresidente vicario con 26 voti del Consiglio. Nei primi anni si occupa di sicurezza, accattonaggio, interrogazioni sui cantieri e sui lavori comunali. Firma con Matteo Iotti e Giacomo Giovannini una mozione per estendere le misure contro l’accattonaggio, mentre con altri consiglieri chiede chiarimenti sulla sistemazione del sagrato della chiesa di San Francesco. Intanto cresce nei Giovani Padani, dove diventa il coordinatore giovanile, segretario provinciale della Lega e, nel 2015, punta al vertice regionale mentre la Lega si trasforma dall’antico immaginario padano quello del salvinismo del futuro Papeete. Nel 2014 Vinci tenta la corsa a sindaco di Reggio Emilia, ma la perde in un momento in cui il centrodestra non riesce a trovare un accordo. Forza Italia, Fratelli d’Italia e il Nuovo Centrodestra appoggiano Donatella Prampolini, mentre la Lega candida lui. Matteo Salvini il 25 aprile, mentre la città celebra la Liberazione, sbarca in città con il “Basta Euro Tour” per sostenerlo, ma non sarà sufficiente. 3274 voti, ovvero il 3,95 per cento. Vince il democratico Luca Vecchi al primo turno, mentre Prampolini si ferma al 13,30 per cento. E’ da qui che, paradossalmente, Vinci fa in vero salto di qualità, conquistando la Lega Nord emiliana.

Il 19 dicembre 2015 affronta al congresso della Lega Nord Emilia il consigliere regionale piacentino Matteo Rancan e lo batte 204 a 142 e diventa segretario il segretario regionale. Nel gruppo dirigente figurano, tra gli altri, Matteo Melato, Massimo Polledri, Maurizio Campari e Giampaolo Maloberti. All’epoca i giornali locali lo descrivono come un estimatore del modello amministrativo di Flavio Tosi, ormai in rotta con Salvini, mentre Rancan era quello vicino al leader nazionale. Ciò nonostante Vinci si allinea alla nuova leadership e alle parole d’ordine di immigrazione, sicurezza, tasse e prima gli italiani. Ecco infatti che nell’agosto 2015, quando una trentina di richiedenti asilo aiutano come volontari ad allestire la Festa dell’Unità di Reggio Emilia, Vinci solleva il caso della loro presenza e delle loro condizioni di sicurezza, presentando un esposto con Davide Curti, mentre i leghisti Alan Fabbri e Gabriele Delmonte investono la Regione. Gli accertamenti dell’Ausl, riferisce la vicepresidente regionale Elisabetta Gualmini, alla fine non evidenziano le violazioni denunciate, pur con gli accertamenti effettuati anche in seguito ai fatti. Vinci però insiste. Il problema è politico.