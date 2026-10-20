Ma che gran lavoro stanno facendo Massimo Giletti e Silvio Schembri sulla Sicilia a Lo Stato delle Cose? Parenti di mafiosi, mazzette e Sanità: l’inchiesta che arriva fino al caso Armao e andrà molto oltre

Ma che inchiesta stanno portando avanti Massimo Giletti e il suo inviato Silvio Schembri? Sì perché tra Garlasco, David Rossi, Lavitola e tutti i grandi casi che monopolizzano i palinsesti, su Rai 3 il lunedì sera trova spazio anche una storia solo apparentemente periferica, locale, ma che riguarda in realtà i grandi mali della povera italietta. C’è la mafia, ci sono le invidie e i dispetti, ci sono le mazzette e gli appalti, e poi ci sono gli amici degli amici, della fidanzata del figlio, del cugino del parente di. C’è la sanità pubblica, che al Sud in particolare, ci sarebbe da dire che è già privato, o meglio: oligarchica, ma non è questo il luogo per parlarne. Ma Silvio Schembri, siciliano e inviato di punta del programma di Giletti, ha scoperchiato un vaso di Pandora che si intreccia con la storia di Gaetano Armao, avvocato, marito dell’ex capo di gabinetto di Nordio Bartolozzi, già vicepresidente e assessore all’Economia della Regione Siciliana con Lombardo e poi con Musumeci, e dal 2023 consulente giuridico del governatore Renato Schifani. Oggi è indagato dalla procura di Palermo per corruzione riguardo un presunto giro di mazzette (nascoste nell’ormai famoso orologio a pendolo) attorno alla Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali, quella che esamina i progetti industriali ed energetici, fotovoltaico compreso, e che lui ha presieduto fino ad agosto.