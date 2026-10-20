Beatrice morta a Bordighera: le sorelline hanno confermato le violenze e i maltrattamenti in audizione protetta

Sei lunghe ore che, se non altro, restituiscono la testimonianza delle sorelline di Beatrice cristallizzata dall’incidente probatorio che verrà utilizzato come prova durante il processo alla Aiello e a Iannuzzi ora reclusi con l’accusa di gravi maltrattamenti che hanno cagionato la morte della piccola, morte avvenuta proprio a Perinaldo nell’abitazione di Iannuzzi quando le bambine si erano accorte dal colorito che la piccola stava malissimo in seguito alle percosse e avevano più volte pregato la mamma di chiamare i soccorsi o di portarla all’ospedale, un grido d’aiuto che se fosse stato ascoltato avrebbe potuto salvarle la vita. Ma sappiamo purtroppo come è andata a finire.

“Bambine adultizzate” le avevano definite gli psicologi quando le ascoltarono la prima volta e davvero non potrebbe esserci definizione più calzante per due piccole che sono state costrette ad assistere impotenti alle peggiori malefatte di cui il mondo degli adulti è capace di macchiarsi quando decide lucidamente e consapevolmente di fare del male ad una creatura di soli due anni. Le parole che ora ci colpiscono di più e ci fanno più male sono quelle del loro tutore che alla domanda di Salvo Sottile se le bimbe chiedano mai della loro madre o l’abbiano in qualche modo perdonata risponde: ”No, non chiedono mai della mamma. Non parlano proprio di lei, né in termini di perdono, mancanza, affetto né in termini di accusa, odio, rabbia. Semplicemente vogliono lasciarsi alle spalle ciò che è successo e trovare un po' di serenità”.

In altre parole vorrebbero dimenticare il passato come se fosse un brutto sogno, un incubo popolato di mostri cattivi e invece è la realtà dell’orrore che hanno subito da altri esseri umani che avrebbero dovuto prendersi cura di loro, una realtà malvagia e capovolta che faticheranno enormemente ad elaborare. La cosa peggiore che possa capitare ad un bambino.