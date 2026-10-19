Pierina Buffon morta dopo il frontale con la Jaguar dell’ex: ma chi ci crede all’incidente? Il femminicidio e la (possibile) scappatoia dell’infermità mentale

Di fronte al quadro probatorio e all'esito dei primi rilievi, la linea della difesa, affidata all'avvocato Angelo Luini, ha iniziato a farsi evidente. Accanto al richiamo formale alla cautela e alla ventilata ipotesi di un malore improvviso al volante, la strategia punta già palesemente sull'inquadramento dello stato psicologico dell'indagato. Il legale ha sottolineato come l'uomo "non si rassegnasse" alla separazione, definendolo in "stato confusionale" al momento del ricovero all'ospedale di Varese – dove si trova piantonato in attesa di un intervento chirurgico alla gamba – e ponendo fin da subito come priorità l'accertamento delle sue condizioni psichiche. Solo che se a 73 anni guidi una Jaguar e pianifichi un frontale mortale, diventa difficile pensare a una qualche incapacità.

Però è così che troppo spesso si incanalano i procedimenti per reati di questa natura quando l'impianto fattuale appare stringente: la sollecitazione di una perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e di volere al momento del fatto. La giurisprudenza di legittimità, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 9163 del 2005 (sentenza Raso), stabilisce che anche i disturbi della personalità, non classificabili come psicosi strutturate, possono escludere o scemare l'imputabilità, a condizione che sussista un legame eziologico diretto tra il disturbo e la condotta criminosa. Ma è vera giustizia?