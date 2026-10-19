Mamma e figlia avvelenate a Natale: la verità di Gianni Di Vita strozzata dai “non voglio e non posso dire” (ma che sapevamo già tutti)

Un capolavoro di reticenza che, consentite la battutaccia, speriamo non sia stato replicato anche davanti agli inquirenti. Che cosa non vuole dire, Gianni? Che cosa vorrebbe far finta di non sapere? Che la favola della famiglia felice era già ridotta a “doverosa narrazione” prima ancora che la ricina facesse il suo lavoro? S’era capito e, in qualche modo, lo sapevamo già tutti. S’era capito di un certo intreccio sentimentale. Una docente, un triangolo, un altro marito ascoltato a verbale. Quello che ancora manca, però, è la verità di una azione omicidi aria. E Gianni, almeno fino a oggi, è sembrato – forse senza rendersene neanche conto fino in fondo - più attento a proteggere quello che non si doveva sapere piuttosto che a capire cosa è successo davvero a sua moglie Antonella e sua figlia Sara. Oggi racconta di “non aver mai pensato che volessero uccidere lui o le sue donne”.

Intanto, gli accertamenti informatici battono a tappeto le scuole frequentate dai parenti e dai conoscenti stretti. Si cercano le parole chiave, le tracce telematiche della ricina, gli accessi con le credenziali personali. E spunta pure il mistero dei pc spariti nel nulla: sette notebook rubati nell'istituto di Casacalenda, quello in cui lavora la cugina Laura. Una di quelle stranezze che andranno spiegate. E approfondite. Raccontano che ci vorranno mesi per incrociare i dati, identificare i profili, trovare chi ha comprato o cercato il veleno. Ma la verità sostanzaile è già tutta, evidente e francamente pure un po’ grottesca, in quei “non voglio e non posso dire” di un uomo che, legittimamente, chiede di lasciar lavorare la giustizia e rivendica un dolore che “non va portato in piazza”. Parole nobili, se non fosse che la piazza aveva già capito tutto da un pezzo e gli inquirenti andavano aiutati da subito, non certo da maggio, confessando con l’aria di un Robert Redford di paese anche un semplicissimo tradimento dopo tanto tempo e tanti passaggi in procura, con tanto di faccia a faccia con la presunta amante per confrontare le versioni.