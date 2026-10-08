Mamma e figlia avvelenate a Natale: ma quale incidente? I PC della scuola al setaccio, mentre un padre e nonno insegna come si resta umani (e veri)

Tracce digitali anonime erano già emerse nelle indagini precedenti, ma forse la scuola di Riccia è il punto di snodo: lì gravitano persone legate a doppio filo alle vite delle due vittime. Non a caso, in Questura a Campobasso è stato ascoltato più volte il tecnico di laboratorio dell'istituto, marito di un'insegnante di matematica legata da particolare e intima amicizia a Gianni Di Vita, ex sindaco del paese, nonché marito e padre delle due donne uccise. Nel fascicolo della Procura, per ora, non figurano nomi scritti nel registro degli indagati. Le notizie, adesso, sono queste e non c’è altro.

In questa confusione di sospetti, smentite e mezze verità, però, a restituire un senso di dignità è la voce di Salvatore Di Ielsi, padre di Antonella e nonno di Sara.L'intervista rilasciata al Corriere della Sera da questo “vecchio padre e nonno” spezza il copione a cui ci siamo abituati sulle cronache giudiziarie e i grandi casi mediatici. Nessun odio. Nessuna posa. Solo la trasparenza disarmante di un uomo rimasto umano nonostante tutta la sofferenza con cui gli tocca vivere il tempo che gli resta. Ha raccontato di aver guardato negli occhi il genero Gianni Di Vita e e di avergli chiesto a bruciapelo se fosse stato lui. Di Vita ha negato. E Salvatore ha scelto di credergli, pur ammettendo con lucida onestà di non poter escludere nulla e sospettando che il genero, definito con amara ma paterna compassione un “bravo fesso”, possa essere stato tirato dentro una storia più grande e sporca da terze persone. In un Paese pronto a sbranare o a assolvere a prescindere, un padre devastato dal dolore mostra a tutti cosa significa restare veri, dicendo la verità anche quando fa male, senza rinunciare alla pietà.E, soprattutto, ricordando che “il dubbio” sarà sempre un valore.