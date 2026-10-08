Ok, ma sta scoppiando un'altra pandemia? Dopo il primo arriva il secondo caso e l'Oms chiede informazioni alla Russia (la stessa che negò per 18 giorni Chernobyl). Ecco cos'è la “peste russa” e cosa rischiamo

A rendere la vicenda ancora più delicata è stato poi un presunto secondo caso. L'Oms ha spiegato di aver chiesto alla Russia ulteriori informazioni dopo le notizie relative a un secondo dipendente dell'istituto colpito da una polmonite di causa non determinata. Il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha precisato di voler conoscere nel dettaglio i test effettuati sulla donna deceduta e sui suoi contatti, capire perché siano state adottate determinate misure sanitarie e sapere quali siano le condizioni delle persone messe in quarantena. La Russia ha riferito all'organizzazione che non sono stati registrati casi recenti di peste nella regione di Irkutsk confermando che circa 200 contatti sono stati sottoposti a quarantena. È qui che entra in gioco anche la trasparenza. TIME, citando esperti di malattie infettive e sicurezza sanitaria, ha scritto che la risposta russa appare difficile da interpretare senza conoscere l'esito completo degli esami. Jennifer Nuzzo, del Pandemic Center della Brown University, ha sottolineato che in caso di esposizione accidentale a Yersinia pestis esistono protocolli consolidati e antibiotici efficaci. Il problema, dunque, non è soltanto capire se si sia trattato di peste, ma sapere esattamente cosa abbia provocato la polmonite e perché le autorità abbiano reagito in quel modo. L'assenza di informazioni certe lascia spazio alle ipotesi. Anche quelle più strampalate.