Noemi Impellizzeri: l’assassino ha le ore contate? Le tracce sui cordini e le contraddizioni dell’unico indagato

Sono le stesse domande che si pone anche Sara, la madre di Noemi, che ha più volte rivelato pubblicamente che tra sua figlia e Tony c’era una relazione sentimentale e l’uomo spesso frequentava l’abitazione della giovane e si fermava a dormire da lei. La madre della vittima fa notare anche che il killer probabilmente doveva conoscere molto bene l’appartamento di Noemi perché l’eventuale via di fuga attraverso il terrazzo e l’appartamento adiacente disabitato ipotizzata dagli inquirenti poteva essere praticata solo da una persona avvezza a frequentare l’abitazione di sua figlia.

Un particolare che fa molto riflettere è il fatto che il corpo di Noemi sia stato ritrovato impiccato nella sua abitazione come a simulare un suicidio, gesto volontario del quale la vittima, stando alla versione di Tony, avrebbe informato l’indagato attraverso la famosa videochiamata. Se ci soffermiamo su questa ricostruzione le conclusioni possono essere soltanto due: o qualcun’altro era al corrente della videochiamata e dell’intento suicidario di Noemi e ne ha approfittato per ucciderla con le stesse modalità riferite da Proietto mettendo in scena l’impiccagione oppure la versione di Proietto non risponde a realtà e spiega come mai gli investigatori lo ritengano l’unico indagato per l’omicidio della ragazza.

Intanto i Ris stanno effettuando le analisi sul cordino trovato intorno al collo della vittima e sui cordini sequestrati nell’abitazione della stessa, a casa di Proietto e nell’auto della madre della vittima. Gli esami su questi reperti probabilmente non potranno restituire impronte dattiloscopiche per via del materiale e della superficie ristretta ma molto probabilmente potrebbero contenere tracce di dna e cellule epiteliali depositate dall’assassino durante le operazioni di maneggiamento del cordino. Quel cordino che è servito per simulare un gesto volontario prima di dare fuoco all’appartamento nel tentativo di cancellare ogni traccia dell’aggressione sfociata nell’omicidio di Noemi.