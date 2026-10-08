Come la stampa parla della stampa quando sotto inchiesta è la stampa? Ragionamenti su Unipegaso e i maggiori quotidiani italiani su cui indaga la procura di Napoli (MOW escluso)

Anzitutto va rilevato che il Giornale, il Corriere del Mezzogiorno e il Foglio non hanno scritto nemmeno una riga a proposito di questa storia. Silenzio stampa duro e puro. Ci sono storie più importanti da raccontare, certamente. Il premio per migliore articolo sulla vicenda, invece, lo vince Tonino Langhi che su Libero mette in fila una serie di notizie e riflessioni interessanti. Partiamo dalla rivelazione del pm Nicola Gratteri, in evidente imbarazzo dalla notizia di reato, si sarebbe astenuto dall’occuparsi del dossier dati i suoi buoni rapporti con La7, del gruppo Cairo editore, coinvolto nell’indagine della procura di Napoli. La sua richiesta di astensione sarebbe stata formalmente approvata dal procuratore generale di Napoli. Inoltre, rileva Libero, Napoli presto si potrebbe trasformare nell’ombelico del mondo dato che in questi giorni verranno sentite le prime persone informate sui fatti, tra cui Urbano Cairo e addirittura il nuovo editore di Repubblica, il magnate greco Theodore M. Kyriakou, presidente di Antenna Group e appartenente alla famiglia che attraverso K Group ha rilevato Gedi da Exor nel marzo 2026. Ve lo immaginate Kyriakou con tanto di scorta arrivare in Procura a Napoli? Tutto bellissimo. Almeno avremo di ché scrivere. La procura ne sarà felice, ma potrebbe pure aver sbagliato mira, continua Langhi. La norma contestata è l’art. 2635 del Codice civile che punisce con 1 a 3 anni chi sollecita o riceve per sé o per altri denaro o altra utilità non dovuti o ne accettano la promessa per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. La norma incrimina, infatti, la condotta corruttiva commessa per finalità di profitto individuale e personale e non certo per arrecare benefici economici alla società, seppur illeciti. “Nel nostro caso”, scrive Langhi “il denaro corrisposto non sarebbe andato alle persone fisiche indagate e, quindi, non si sarebbe verificata quella infedeltà che consente di contestare il reato”. Libero poi percula sia il Fatto Quotidiano – che ha spesso dato credito alle tesi di Woodcock, oggi finito inquisito proprio da lui – sia Woodcock stesso, scrivendo “qualche buontempone potrebbe ipotizzare che alla Procura di Napoli non abbiano apprezzato la scarsa copertura mediatica assicurata all’inchiesta”, con riferimento alla prima, quella divenuta pubblica il 9 giugno, ribaltando il quadro della situazione in modo esilarante. Certamente l’esigua copertura mediatica della sua inchiesta sarà stato uno degli aspetti che avrà insospettito il buon Woodcock che ancora una volta ha tirato in mezzo il buon Luigi Bisignani – sì, sempre lui – e attirato sulla sua inchiesta l’attenzione di tutta la stampa. “Quello tra loro due è un derby”, commenta Langhi ed effettivamente sembra di essere tornati indietro di vent’anni. Da Lavitola a Bisignani, aggiungiamo noi, questo paese è davvero una palude dove pure i faccendieri, sempre gli stessi, non riescono proprio a godersi la pensione, continuamente in ballo in questo paese meraviglioso. Ma andiamo avanti.

Passiamo alla plateale trasparenza del Fatto quotidiano nella sezione cronaca, verso la fine. Qui Peter Gomez è indagato insieme all’ad della società editrice Cinzia Monteverdi. Il Fatto racconta che Multiversity era contemporaneamente partner della società editoriale Seif per alcuni progetti formativi e investitore pubblicitario del giornale. Secondo la ricostruzione dei pm, l’8 giugno, quando sta per esplodere la notizia della prima inchiesta su Pegaso, Vaccarono contatta Monteverdi chiedendo che nell’articolo venga sottolineato come la nuova gestione sia parte lesa e che venga invece evidenziato il caso della presunta laurea falsa di Maria Rosaria Boccia. Monteverdi gli suggerisce di parlare direttamente con Peter Gomez. Il giorno dopo il Fatto esce però in edicola con un titolo tutt’altro che accomodante: “UniPegaso, i pm di Napoli contro Iervolino: ‘Una cricca falsificava gli esami e le lauree’”. Vaccarono, intercettato, si lamenta soprattutto della parola “cricca” e chiama Gomez. Quest’ultimo gli risponde che gli ha già scritto Cinzia Monteverdi e che chiamerà “quelli del sito”, aggiungendo: “non lo faccio uscire”. Vaccarono ringrazia e dice che, se si può evitare di metterlo online, sarebbe “graditissimo”; Gomez risponde: “Assolutamente”. Ma qui il Fatto aggiunge un particolare decisivo a propria difesa: contrariamente a quanto sostengono i pm, l’articolo era in realtà rimasto online per più di mezza giornata ed era comunque leggibile dagli abbonati nell’edizione digitale. Inoltre il secondo presunto “allarme” del 22 luglio, secondo il quotidiano, riguarderebbe una giornata nella quale nessun articolo su Multiversity era in preparazione né sulla carta né sul sito. A fianco dell’articolo il Fatto pubblica anche il comunicato dei suoi Cdr, che sostengono le redazioni abbiano sempre lavorato “con la massima serenità e la massima indipendenza”, esprimono pieno sostegno a Monteverdi e Gomez e si dicono certi che chiariranno ogni cosa con l’autorità giudiziaria.

Il Corriere della Sera, poi, tempio dell’equilibrio e della conciliazione tra le diverse anime di questa martoriata Repubblica, con grande spirito democristiano dà mandato di scrivere un articolo che non contiene ulteriori notizie rispetto a quelle già note nella serata di ieri a pagina 20, però in apertura. Un ottimo compromesso.