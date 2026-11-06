Stranger Things Day, Conformity Gate: Netflix ha preparato l’ultimo colpo di scena per celebrare Hawkins

Lo Stranger Things Day si celebra ogni 6 novembre perché è il giorno in cui Will Byers, tornando da una maratona di D&D, scompare, dando il via alle avventure dei nostri. Ma quest’anno è diverso dagli altri: è il primo Stranger Things senza che vi sia una nuova stagione della serie. Ed è anche il giorno in cui tornano in auge le due paroline più misteriose della storia delle serie: CONFORMITY GATE. Ci sarà un colpo di coda finale, oppure l’ultima puntata che abbiamo visto è stata davvero l’ultima? Intanto Netflix LAT (America Latina) ha pubblicato un post con il logo Netflix e la scritta: «2026: ÚLTIMO CAPITULOS».