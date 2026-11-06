Non solo ci fanno la guerra ibrida, ma ci pigliano pure per il c**o!

Non solo ci fanno la guerra ibrida, ma ci pigliano pure per il culo. Cioè, non bastano gli allarmi bomba sugli aerei, i caccia che si alzano in volo per scortare centinaia di passeggeri inermi che in tutto questo non c’entrano assolutamente niente. No, adesso ci si mettono pure i “Combattenti dello Stato Maschile”. E già il nome fa un po’ ridere. “Il vostro regime femminista se ne ricorderà per sempre”, scrivono nella mail spedita ieri mattina, 5 novembre, all’aeroporto di Fiumicino. Ma andatevene a quel paese. Ancora una volta Ennio Flaiano si conferma un visionario e un genio, perché è proprio vero. La situazione politica in Italia è grave, ma non è seria. Prima degli allarmi bomba sugli aerei, con tanto di sottofondo omofobo e misogino, ci sono stati quelli nelle scuole dei vostri bambini. Il 2 novembre quasi 280 istituti italiani hanno ricevuto messaggi minatori firmati da sedicenti appartenenti alle Guardie della Rivoluzione islamica iraniana. La psicosi europea portata alle sue estreme conseguenze. E poi, come dimenticarsene, gli attacchi hacker ai congelatori dei supermercati. La guerra al minestrone, ai piselli, alle cozze del Mar Baltico, alle vongole. Sui giornali si sono letti articoli dai titoli serissimi sulla necessità di “difendere la catena del freddo”. Ma come stiamo messi, mannaggia. Salvate il soldato surgelato. La situazione è gravissima, lo sappiamo, ma ci viene da ridere. Non pensavamo che la guerra ibrida potesse assumere contorni tanto demenziali. Poi, per carità, sappiamo benissimo che il problema non sono i piselli, ma la vulnerabilità dei sistemi informatici che controllano infrastrutture essenziali. Pensiamo, per esempio, ai frigoriferi degli ospedali che conservano il sangue per le trasfusioni. Il punto è tremendamente serio. Però, su, con quel nome, “Combattenti dello Stato Maschile”, come si fa a prendervi sul serio, chiunque voi siate? Sembra una banda di minchioni uscita da Balle Spaziali, oppure da uno Scary Movie. Lo “Stato Maschile”, in russo Muzhskoye Gosudarstvo, è stato davvero un movimento ultranazionalista, misogino e omofobo, fondato dal blogger russo Vladislav Pozdnyakov e dichiarato estremista e messo fuori legge da un tribunale russo nel 2021. Peccato che Pozdnyakov, sentito da Reuters, abbia negato qualsiasi coinvolgimento, sostenendo che il gruppo non esisterebbe più. Qui su MOW Federico Giuliani suggerisce di non trascurare la recente iperattività dei formidabili hacker nordcoreani, anche loro, con un gran senso dell'umorismo come il loro supremo leader Kim Yong Un. Ad ogni modo questi fantomatici macho-hacker hanno indicato nella mail di Fiumicino due voli ben precisi. Il Finnair AY1761 Helsinki-Roma e l’Aer Lingus EI402 Dublino-Roma. Il primo è atterrato nella Capitale scortato dagli Eurofighter dell’Aeronautica italiana. Il secondo è stato dirottato alla base militare francese di Évreux, accompagnato dai caccia francesi. Perché proprio quei voli? Perché proprio quei Paesi? Proviamo a fare un gioco. Immaginiamo che ogni collegamento aereo preso di mira rappresenti anche, simbolicamente, un collegamento diplomatico fra due Stati. E che per capire questa specie di ragnatela sia necessario guardare a ciò che quei Paesi stanno facendo, insieme, a proposito della guerra in Ucraina. Vi anticipiamo che tutta questa spiegazione razionale non c’entra niente con la vera ragione di questi attacchi. Ovvero che l’Europa è il centro occulto dell’impero transfemminista che rischia di cambiare le sorti del mondo. Ma andiamo con ordine..