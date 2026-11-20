“Ma le sopravvenienze chiarisce Cataliotti devono riguardare la svalutazione delle prove a carico di Stasi, non la valorizzazione di indizi a carico di Sempio. Sono due binari indipendenti”. Come? Ma se abbiamo appena detto che sono l’uno la condizione dell’altro? Allora vede avvocato che sono indipendenti? Ma Cataliotti è preparato a tutto. Con molta disinvoltura l’avvocato che parlando con noi a 360 gradi, ci dice che lo scontrino non è un alibi - come può esserlo “dato che non ha una targa identificativa”, non ha manco un nome e “manco si sa se corrisponde all’orario in cui è stata uccisa Chiara” - e che dinanzi a quei video di Andrea Sempio ne condanna il contenuto ma dice che lui fa l’avvocato difensore, “non il prete, il consulente o l’interprete dei sogni” e che non è chiamato a dare la pagella morale ad Andrea Sempio dato che quei video con il processo non c’entrano proprio un tubo - ecco con molta disinvoltura ci risponde a proposito dell’intreccio dei processi. “Certo che sono indipendenti, il problema è quale treno debba essere un accelerato, unalta velocità e quale un regionale. Quale debba arrivare prima e quale dopo. Io non contesto che siano binari diversi, ma che ovviamente prima di processare un’altra persona, si rimuova il condannato. Allora anche io potrei dire fino a che non mi smontate gli indizi che hanno indotto alla condanna di Stasi, fino a quel momento non andiamo avanti”. In effetti non fa una piega. Il ragionamento sta in piedi. “Io non voglio neanche pensare - continua - di dovermi dichiarare parte interessata a un giudizio cronologicamente parallelo. Perché sarebbe un mostro bicefalo. Perché allora a questo punto posso anch’io chiedere che prima di giudicare il mio assistito si rimuova l’altro colpevole”.

Altrimenti qual è l’alternativa? “Se i due processi corressero su corsie parallele e Alberto Stasi pur ancora condannato, venisse ritenuto parte interessata, come è accaduto oggi nell’incidente probatorio nell’indagine a carico di Andrea Sempio, mi chiedo se lo stesso ruolo potrò rivendicarlo io per Andrea Sempio nella parallela procedura di revisione di Stasi”. Tutto chiaro? Ora qualcuno ci ha fatto i titoli, qualche altro ha sparato i suoi tweet, senza evidentemente capirci un tubo, ma l’avvocato non dice che entrerà nel giudizio di revisione di Alberto Stasi, ma semplicemente, e anche molto provocatoriamente, chiede che ruolo giochi in questa partita l’ex fidanzato di Chiara Poggi. Quando dice “faremo le stesse cose che ha fatto la difesa di Stasi”, Cataliotti si riferisce alla consulenza depositata dal team difensivo Bocellari - De Rensis, e contenente dei punti riguardanti Andrea Sempio. Cataliotti contesta questo documento - che definisce “roba” - contenente trascrizione di alcune intercettazioni dove Sempio finge di essere Stasi, durante un interrogatorio. Solo che se si legge l’indice, qui si va un po’ ben oltre. E noi li abbiamo letti. Su nove punti, quattro riguardano Sempio. E sono: “Profili personologici di Andrea Sempio. Le potenzialità dei modelli di analisi tramite Voice Stress. L’ energia maschile, Sempio e le sue interazioni con motivazione - guru. Le altre introspezioni nel corso dei soliloqui in auto”. Una pratica tra l’altro quella del voice stress che misura il grado di stress dalla voce, ma che secondoCataliotti non è ammessa nel nostro ordinamento. Quello che più stordisce però in tutta questa vicenda - che quando ci sei dentro, pare un frullato di una miscela indigesta, andata a male, che consumi a piccoli sorsi, come in un film dell’orrore - è, visti i recenti sviluppi (Ris, Garofano, “a noi basta una scarpa” come rivelato in esclusiva proprio qui su Mow), sapere che, nel “caso più squallido della storia giudiziaria italiana” come lo ha definito Vittorio Feltri, ci sia forse un innocente ancora agli arresti. E che non sia stato condannato al di là di ogni ragionevole dubbio. Ma anzi con molti dubbi a carico e a scarico - altrimenti, dopo 19 anni, non staremo ancora qui a parlarne - e forse, e qui andiamo ancora in soccorso di Feltri, che “non siano stati né Stasi e manco Sempio”. Un caso che dura da oltre vent’anni, dove gli interrogativi sono tanti. Nelle aule di giustizia, alle spalle dei togati c’è scritto “La legge è uguale per tutti”. Forse dovrebbero cambiare gli arredamenti e scrivere, non dietro, ma davanti: “In dubio pro reo”. E questo vale per i tanti Stasi. Come per i tanti Sempio.