Facciamo un passo indietro. O meglio un passo avanti. E riportiamo un attimo in equilibrio la barra. Allora, la procura di Pavia ha chiesto il rinvio per Andrea Sempio. Indagato, come unico autore del delitto, per l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007, in quella villetta nella nebbia di Garlasco. Che tanto lì c’è la nebbia tutto l’anno. La difesa di Alberto Stasi, ormai, sono settimane che annuncia una imminente richiesta di revisione, che tutti attendono. Solo che il groviglio di Garlasco, che nel corso di questi mesi ha scoperchiato un verminaio senza fine e che ogni giorno si arricchisce di colpi di scena, e di nuovi tremebondi e paurosi sviluppi, merita un chiarimento. Perché dopo 19 anni ci troviamo con un colpevole condannato in via definitiva, Alberto Stasi appunto, il fidanzato di Chiara Poggi e con un nuovo indagato Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara. Ora. Fai fatica a spiegare alla gente, a chi ti ferma per strada - dato che Garlasco è diventato un argomento condominiale - come possa essere che per lo stesso omicidio, compiuto non in concorso, e quindi da una sola persona, ci sia un condannato in via definitiva che ha già scontato 11 anni di carcere - e che ancora, ribadiamolo, non è libero - e una persona che si appresta a presentarsi davanti al giudice per le indagini preliminari - l’udienza è stata fissata per il 25 febbraio prossimo - indagato per lo stesso omicidio per cui c’è già un condannato.
Insomma come sia possibile per la giustizia italiana che ci siano due assassini, uno potenziale, l’altro no, che hanno agito per lo stesso reato, ma non insieme. Come la spieghi intendo questa roba con un briciolo di buon senso e razionalità. Allora visto che ci son due parti in “causa”, questa volta l’abbiamo chiesto all’avvocato Liborio Cataliotti, il difensore di Andrea Sempio che in anteprima ci ha anche dato l’indice della famosa consulenza depositata dalla difesa Stasi, di cui tanto si discute questi giorni. Ma di questo vi parleremo tra poco. “Si tratterebbe di un mostro bicefalo - dice l’avvocato Cataliotti - ritengo che la situazione sia un unicum e non sia regolamentata. Se fossero due binari paralleli si rischierebbe di avere una raccolta di prove aventi lo stesso oggetto e dai risultati potenzialmente contrapposti. E quindi cosa facciamo? Svolgiamo due perizie, in due giudizi diversi, con due potenziali esiti diversi?”. E poi c’è il problema dei ruoli, da non sottovalutare, perché nel campo del diritto che campa di categorie giuridiche dai ruoli dipendono le regole.
“Ad Alberto Stasi - si chiede Cataliotti - nel processo Sempio che ruolo verrà assegnato? Quello di parte interessata? Quello di danneggiato? Quello di condannato in procedimento connesso o collegato? Questo è un nodo giuridico irrisolto. Allora che facciamo, vogliamo proseguire così, a tentoni, come abbiamo fatto finora? Questo nodo non viene sciolto dal nostro codice di procedura penale e chi mi dice il contrario mi indichi allora la norma che risolve il problema”.Cataliotti intende sollevare una eccezione di incostituzionalità, ben consapevole però che questa non risolverà il problema ma era “l’unico strumento che aveva - dice - per sollevare il problema”. Le ipotesi quindi qui sono tre, anzi quattro. O il giudice sospende nell’attesa del giudizio di revisione di Stasi, o interviene il legislatore colmando la lacuna oppure il giudice si dovrebbe sbrigare a celebrare il giudizio di revisione di Stasi - richiesta permettendo - prima dell’inizio dell’eventuale processo a Sempio. Oppure potrebbe anche accadere che i giudici decidano di celebrare la revisione e in contemporanea il processo di Sempio. Tutto può essere eh. Nel campo della “giustizia” ormai ultimamente vale qualsiasi cosa. Ma proseguiamo. Ora, la revisione che chiederà la difesa di Stasi, però, non si basa sul conflitto tra giudicati, in quanto ancora non ci sono due giudicati. Fino a prova contraria Andrea Sempio è ancora innocente. E questo, per fortuna, ce lo dice la Costituzione e ce lo impone il nostro senso civile. Ma la richiesta di revisione, si baserà piuttosto su quel disposto dell’articolo 630 del codice di procedura penale, che prevede che si possa chiedere la revisione per la sopravvenienza di nuove prove “che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto”. Fino a qui perfetto.
“Ma le sopravvenienze chiarisce Cataliotti devono riguardare la svalutazione delle prove a carico di Stasi, non la valorizzazione di indizi a carico di Sempio. Sono due binari indipendenti”. Come? Ma se abbiamo appena detto che sono l’uno la condizione dell’altro? Allora vede avvocato che sono indipendenti? Ma Cataliotti è preparato a tutto. Con molta disinvoltura l’avvocato che parlando con noi a 360 gradi, ci dice che lo scontrino non è un alibi - come può esserlo “dato che non ha una targa identificativa”, non ha manco un nome e “manco si sa se corrisponde all’orario in cui è stata uccisa Chiara” - e che dinanzi a quei video di Andrea Sempio ne condanna il contenuto ma dice che lui fa l’avvocato difensore, “non il prete, il consulente o l’interprete dei sogni” e che non è chiamato a dare la pagella morale ad Andrea Sempio dato che quei video con il processo non c’entrano proprio un tubo - ecco con molta disinvoltura ci risponde a proposito dell’intreccio dei processi. “Certo che sono indipendenti, il problema è quale treno debba essere un accelerato, unalta velocità e quale un regionale. Quale debba arrivare prima e quale dopo. Io non contesto che siano binari diversi, ma che ovviamente prima di processare un’altra persona, si rimuova il condannato. Allora anche io potrei dire fino a che non mi smontate gli indizi che hanno indotto alla condanna di Stasi, fino a quel momento non andiamo avanti”. In effetti non fa una piega. Il ragionamento sta in piedi. “Io non voglio neanche pensare - continua - di dovermi dichiarare parte interessata a un giudizio cronologicamente parallelo. Perché sarebbe un mostro bicefalo. Perché allora a questo punto posso anch’io chiedere che prima di giudicare il mio assistito si rimuova l’altro colpevole”.
Altrimenti qual è l’alternativa? “Se i due processi corressero su corsie parallele e Alberto Stasi pur ancora condannato, venisse ritenuto parte interessata, come è accaduto oggi nell’incidente probatorio nell’indagine a carico di Andrea Sempio, mi chiedo se lo stesso ruolo potrò rivendicarlo io per Andrea Sempio nella parallela procedura di revisione di Stasi”. Tutto chiaro? Ora qualcuno ci ha fatto i titoli, qualche altro ha sparato i suoi tweet, senza evidentemente capirci un tubo, ma l’avvocato non dice che entrerà nel giudizio di revisione di Alberto Stasi, ma semplicemente, e anche molto provocatoriamente, chiede che ruolo giochi in questa partita l’ex fidanzato di Chiara Poggi. Quando dice “faremo le stesse cose che ha fatto la difesa di Stasi”, Cataliotti si riferisce alla consulenza depositata dal team difensivo Bocellari - De Rensis, e contenente dei punti riguardanti Andrea Sempio. Cataliotti contesta questo documento - che definisce “roba” - contenente trascrizione di alcune intercettazioni dove Sempio finge di essere Stasi, durante un interrogatorio. Solo che se si legge l’indice, qui si va un po’ ben oltre. E noi li abbiamo letti. Su nove punti, quattro riguardano Sempio. E sono: “Profili personologici di Andrea Sempio. Le potenzialità dei modelli di analisi tramite Voice Stress. L’ energia maschile, Sempio e le sue interazioni con motivazione - guru. Le altre introspezioni nel corso dei soliloqui in auto”. Una pratica tra l’altro quella del voice stress che misura il grado di stress dalla voce, ma che secondoCataliotti non è ammessa nel nostro ordinamento. Quello che più stordisce però in tutta questa vicenda - che quando ci sei dentro, pare un frullato di una miscela indigesta, andata a male, che consumi a piccoli sorsi, come in un film dell’orrore - è, visti i recenti sviluppi (Ris, Garofano, “a noi basta una scarpa” come rivelato in esclusiva proprio qui su Mow), sapere che, nel “caso più squallido della storia giudiziaria italiana” come lo ha definito Vittorio Feltri, ci sia forse un innocente ancora agli arresti. E che non sia stato condannato al di là di ogni ragionevole dubbio. Ma anzi con molti dubbi a carico e a scarico - altrimenti, dopo 19 anni, non staremo ancora qui a parlarne - e forse, e qui andiamo ancora in soccorso di Feltri, che “non siano stati né Stasi e manco Sempio”. Un caso che dura da oltre vent’anni, dove gli interrogativi sono tanti. Nelle aule di giustizia, alle spalle dei togati c’è scritto “La legge è uguale per tutti”. Forse dovrebbero cambiare gli arredamenti e scrivere, non dietro, ma davanti: “In dubio pro reo”. E questo vale per i tanti Stasi. Come per i tanti Sempio.