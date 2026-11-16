Delitto di Garlasco: sulla bici di Stasi c’era altro DNA (maschile)? Marino del RIS di Parma garantiva di no, invece…

Un’altra sigla che non è mai entrata in nessun verbale del 2007? Purtroppo sì (e non è l’unica): è “bu_p_bis”. Compare su un foglio di laboratorio del 26 settembre di diciannove anni fa ed è emersa, come recentemente raccontato anche dal TG1, soltanto l'11 settembre 2026, quando i carabinieri del Ris di Parma l'hanno trasmessa alla procura di Pavia. A trovarla sono stati i genetisti Carlo Previderè e Pierangela Grignani, consulenti della procura di Pavia, nella loro seconda consulenza per il procedimento 642/2025 su Andrea Sempio. Quel foglio misura quantità piccolissime. Il campione principale da cui uscì il profilo genetico di Chiara Poggi, chiamato “bu_p” e ricavato da un tampone dei pedali della bicicletta bordeaux di Alberto Stasi (la Umberto Dei), conteneva circa 2.780 picogrammi per microlitro di DNA umano, descritto all'epoca come “esclusivamente femminile”. Il “bu_p_bis” misura invece 18,9 picogrammi per microlitro di DNA umano totale, cioè oltre cento volte meno. E per quasi la metà, precisamente 8,44 picogrammi, è composto da DNA maschile. La differenza sta tutta in questi numeri.
La bicicletta di Stasi fu, infatti, il centro dell'inchiesta. Anzi, il centro della condanna. Il 24 settembre 2007, il giorno del fermo del biondino con gli occhi di ghiaccio, il capitano Alberto Marino del Ris di Parma (ancora lui, ndr) firmava la relazione preliminare sul campione del pedale. Due giorni dopo, il 26 settembre 2007, lo stesso ufficiale scriveva alla procura che il “bu_p” conteneva “DNA esclusivamente femminile”. In quella nota, Marino aggiungeva che i risultati “sono stati comunicati ai CC.TT.PP. senza procedere ad ulteriori accertamenti” e che “appare più che ragionevole ritenere che il profilo ottenuto dal campione bu_p, possa ricondursi soltanto a tracce biologiche di natura ematica”.
Due giorni dopo la nota, il 28 settembre 2007, il giudice per le indagini preliminari non convalidò il fermo e Stasi tornò in libertà. Ma la prova della bicicletta si reggeva su due pilastri costruiti proprio da Marino. Il primo era l'assenza di altri contributi sul pedale oltre a quello di Chiara. Il secondo era l'esito delle analisi sulle altre parti del mezzo. Nella relazione tecnica definitiva del Ris, la numero 3306 del 15 novembre 2007, compaiono tutti i prelievi effettuati sulla bicicletta a pagina 93 e la tabella degli esiti a pagina 146. Manopole, sella, canna, manubrio e staffa risultano negativi. Il “bu_p” ha DNA maschile “Neg”. Del “bu_p_bis” non c'è traccia. Quando la difesa sostenne che quel DNA poteva venire dal semplice contatto, Marino replicò nelle controdeduzioni del 29 agosto 2008. Sosteneva che se fosse stato così semplice ottenere il profilo genetico di chi usava la bici, i prelievi sulle manopole o sulla sella avrebbero sicuramente dato esito positivo, mentre erano rimasti tutti negativi. Nello stesso documento il consulente ribadiva che “ogni risultato è sempre stato nelle disponibilità dei CC.TT.P.”.
Eppure il “bu_p_bis” in quelle relazioni non compariva. Nemmeno nel gennaio 2026, quando il Ris aveva trasmesso nuovo materiale alla procura di Pavia elencando “la quantificazione del 26/09/2007 del campione Bu_p1”, quel dato era emerso. Il nome del campione fa riferimento alla stessa area del pedale da cui proveniva il sangue della vittima e, se il “bu_p_bis” proviene davvero da lì, la sua presenza cambia i termini della questione. Totalmente. E, lasciatecelo dire, anche in maniera agghiacciante se pensiamo che un ragazzo ha passato gli undici anni della sua vita in galera. Non si tratta, sia inteso, di dimostrare la presenza di un estraneo sulla bicicletta di Stasi. Su una bici da uomo quel DNA maschile potrebbe appartenere anzitutto a chi la utilizzava abitualmente, cioè allo stesso Stasi. Il punto è un altro e, anche se non è facilissimo da spiegare, riguarda il ragionamento tecnico. Se su quel pedale esisteva una componente maschile, sia pure ridotta a pochi picogrammi, viene meno l'affermazione assoluta del “esclusivamente femminile” che rendeva granitica – stando alle parole di Marino - la tesi del DNA unico. E viene meno anche il contrappeso usato per escludere il contatto ordinario sulle altre parti della bici. In estrema sintesi: Marino i dubbi li ha avuti e, andando a verificare, s’era anche accorto che aveva ragione di averli. Ma poi se li è tenuti per se?
Quel dato, quindi, non risponde alle domande del processo, ma moltiplica i dubbi. Dubbi che erano doverosi. Anche umanamente prima ancora che sul piano scientifico. E apre uno spazio di valutazione che i consulenti della difesa non ebbero all'epoca, nonostante l'affermazione del Ris di Parma secondo cui tutto il materiale era a disposizione delle parti. Ora, alla vigilia della presentazione da parte della difesa di Stasi della richiesta di revisione, qualcuno avrà il dovere di chiarire che cosa sia esattamente il “bu_p_bis”, perché non sia mai stato inserito nelle tabelle ufficiali del 2007 e quale peso avrebbe avuto sul tavolo di chi, nel 2014, ha voluto che Alberto Stasi diventasse l’assassino di Chiara Poggi dopo due assoluzioni.