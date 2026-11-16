Delitto di Garlasco: sulla bici di Stasi c’era altro DNA (maschile)? Marino del RIS di Parma garantiva di no, invece…

Eppure il “bu_p_bis” in quelle relazioni non compariva. Nemmeno nel gennaio 2026, quando il Ris aveva trasmesso nuovo materiale alla procura di Pavia elencando “la quantificazione del 26/09/2007 del campione Bu_p1”, quel dato era emerso. Il nome del campione fa riferimento alla stessa area del pedale da cui proveniva il sangue della vittima e, se il “bu_p_bis” proviene davvero da lì, la sua presenza cambia i termini della questione. Totalmente. E, lasciatecelo dire, anche in maniera agghiacciante se pensiamo che un ragazzo ha passato gli undici anni della sua vita in galera. Non si tratta, sia inteso, di dimostrare la presenza di un estraneo sulla bicicletta di Stasi. Su una bici da uomo quel DNA maschile potrebbe appartenere anzitutto a chi la utilizzava abitualmente, cioè allo stesso Stasi. Il punto è un altro e, anche se non è facilissimo da spiegare, riguarda il ragionamento tecnico. Se su quel pedale esisteva una componente maschile, sia pure ridotta a pochi picogrammi, viene meno l'affermazione assoluta del “esclusivamente femminile” che rendeva granitica – stando alle parole di Marino - la tesi del DNA unico. E viene meno anche il contrappeso usato per escludere il contatto ordinario sulle altre parti della bici. In estrema sintesi: Marino i dubbi li ha avuti e, andando a verificare, s’era anche accorto che aveva ragione di averli. Ma poi se li è tenuti per se?

Quel dato, quindi, non risponde alle domande del processo, ma moltiplica i dubbi. Dubbi che erano doverosi. Anche umanamente prima ancora che sul piano scientifico. E apre uno spazio di valutazione che i consulenti della difesa non ebbero all'epoca, nonostante l'affermazione del Ris di Parma secondo cui tutto il materiale era a disposizione delle parti. Ora, alla vigilia della presentazione da parte della difesa di Stasi della richiesta di revisione, qualcuno avrà il dovere di chiarire che cosa sia esattamente il “bu_p_bis”, perché non sia mai stato inserito nelle tabelle ufficiali del 2007 e quale peso avrebbe avuto sul tavolo di chi, nel 2014, ha voluto che Alberto Stasi diventasse l’assassino di Chiara Poggi dopo due assoluzioni.