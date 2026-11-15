Delitto di Garlasco: un tampone non è il grattato! Luigi Grimaldi ha altre domande su RIS e Impronta33

Un tampone non è un grattato. Sembra logica banale, eppure si fa confusione anche sui documenti ufficiali. A sottolineare l’ennesima anomalia sulle indagini per il delitto di Chiara Poggi è ancora una volta Luigi Grimaldi (qui il suo articolo). Come? Partendo da un verbale del RIS datato 6 dicembre 2007, spuntato fuori dai faldoni acquisiti dalla Procura di Pavia per la nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. In quelle righe di cui su MOW avevamo già parlato tempo fa, al momento di restituire i materiali dopo gli accertamenti scientifici, si parla dei “residui dei tamponi utilizzati per acquisire le varie tracce di interesse analitico”. E al punto 1, nero su bianco, c'è la “33 dattilo”.
La traccia 33 – come ormai sanno anche i muri (tranne quello della cantina di via Pascoli – è il segno che fin dal primo minuto si sospettò appartenesse all'assassino, ma che fu liquidato in fretta come inutilizzabile sul piano dattiloscopico. Peccato che sulle creste di un'impronta si possano cercare anche altre risposte, quelle biologiche. Tanto che qualcuno, da quanto emerge, tentò anche di fare un tampone. In un verbale ufficiale, infatti, compare un tampone collegato alla traccia 33. Significa che qualcuno quel prelievo l'ha fatto.
Eppure, sfogliando gli atti successivi, di quel tampone – secondo Grimaldi - scompare ogni traccia. Tutto il teatro scientifico si sposta, invece, sul famoso grattato d'intonaco asportato dal muro nel settembre 2007: un campione sporco per definizione, contaminato da calce, pittura e ninidrina, perfetto per mandare in tilt i test. Su quel grattato il Combur resta dubbio, l'OBTI test per il sangue umano risulta negativo, e l'eluito conservato per eventuali controanalisi viene dichiarato interamente consumato dal Tenente Colonnello Alberto Marino nel giugno 2025, con tanto di fialetta originale ormai introvabile.
Ma il tampone? Se lo chiede Grimaldi e a questo punto dovremmo chiedercelo tutto. Magari c’è una spiegazione semplice, ma è il caso che chi di dovere la offra. E’ stato distrutto? Smaltito? Con quale autorizzazione? Se quel reperto esisteva nei verbali del 2007, chi l'ha fatto sparire dal resto della storia?