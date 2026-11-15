Delitto di Garlasco: un tampone non è il grattato! Luigi Grimaldi ha altre domande su RIS e Impronta33

Un verbale del 2007 cita un prelievo effettuato sull’impronta palmare delle scale di via Pascoli, ma negli atti successivi si parla solo dell’intonaco raschiato (e ormai scomparso). Lo scrittore e ex autore de Le Iene solleva l’ennesimo dubbio nelle indagini su Chiara Poggi: se quel campione pulito esisteva davvero, perché nessuno lo ha mai analizzato? E dove è finito?