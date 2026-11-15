Qualcuno ha incastrato Jensen Huang! L'ombra dei falchi anti cinesi, la manina di Rubio sul misterioso rapporto della CIA, la spia cinese: chi e perché ha voluto fot*ere Nvidia?

L'imprenditrice, tra l'altro, non era una figura estranea agli affari di Nvidia. La sua società con sede a Singapore, Megaspeed, era un'importante acquirente di processori del gruppo e risultava coinvolta in un'indagine avviata dal Dipartimento di Giustizia e dal Dipartimento del Commercio nel 2024, nell'ambito di un'inchiesta più ampia sulle possibili triangolazioni utilizzate per trasferire in Cina chip soggetti a restrizioni. Il problema, in sostanza, era già noto alle autorità prima che esplodesse lo scandalo personale di Huang. A dare fastidio ai falchi anti cinesi era quindi la linea dello stesso Huang? A suo avviso, permettere alle aziende cinesi di acquistare processori americani era una scelta strategicamente vantaggiosa per Washington, una scelta che avrebbe mantenuto Pechino dipendente dall'ecosistema tecnologico statunitense invece di spingerla ad accelerare lo sviluppo di alternative nazionali. L'opposto dei falchi che invece propongono un muro invalicabile e zero legami sensibili. Dal canto suo, Trump aveva in parte fatto propria la linea di Huang, sfoggiandola anche negli incontri con il leader cinese Xi Jinping. A proposito: tra pochi giorni, il 18 e il 19 novembre, è in programma un importantissimo meeting tra il tycoon, il leader cinese e pure Vladimir Putin. Lo scandalo Nvidia è, guarda caso, esploso con un tempismo perfetto...