Qualcuno ha incastrato Jensen Huang! L'ombra dei falchi anti cinesi, la manina di Rubio sul misterioso rapporto della CIA, la spia cinese: chi e perché ha voluto fot*ere Nvidia?

La caduta di Jensen Huang potrebbe essere stata innescata da qualcosa di molto più grosso e grave di un semplice flirt extra matrimoniale. Sì, certo, è indubbio il ceo di Nvidia abbia avuto un rapporto un po' troppo intimo, una scappatella, con la misteriosa Alice Huang, una business woman cinese accusata di essere una spia al soldo di Pechino, arruolata dal Dragone per fregare l'uomo dei chip e farlo annegare in una delle più classiche Honeytrap. Il problema è che di Miss. Alice non sappiamo niente. E di lei non sa quasi niente neppure l'intelligence statunitense, non ancora in grado di sostenere apertamente l'ipotetica natura spionistica di una donna adesso sparita nel nulla. Per capire cosa è successo davvero a Jensen Huang bisogna andare a Washington e puntare i riflettori sull'amministrazione Trump. Da quelle parti è da tempo in corso una battaglia politica senza esclusione di colpi per limitare la capacità di Nvidia, colosso dei semiconduttori e non solo, di influenzare la strategia americana verso la Cina.
Il Washington Post ha scritto senza mezzi termini che Huang era diventato uno dei principali interlocutori di Donald Trump sulla questione delle esportazioni di chip in Cina, riuscendo a ottenere il via libera alla vendita di alcuni processori avanzati al mercato cinese direttamente dal tycoon. Questo accordo aveva provocato forti tensioni tra il presidente e i funzionari della sicurezza nazionale, preoccupati che Nvidia potesse aiutare Pechino a sviluppare il proprio sistema tecnologico. I falchi anti cinesi erano in pratica convinti che consentire al Dragone di accedere alla tecnologia americana significasse aiutarla nella corsa all'intelligenza artificiale. Arriviamo quindi a Marco Rubio, segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale. Il più falco dei falchi anti cinesi avrebbe scatenato lo scandalo Huang preparando un memorandum destinato a Trump sulla relazione tra il dirigente e una presunta spia cinese. Il documento, basato su informazioni raccolte dalla CIA, avrebbe però presentato le conclusioni dell'intelligence in termini più assertivi rispetto al rapporto originale. Insomma: Rubio avrebbe “gonfiato” un report della CIA per, presumibilmente, mettere nei casini Huang.
La diffusione a mezzo stampa del documento ha innescato una serie di eventi culminata con l'uscita di scena del numero uno di Nvidia. La riprova di un gioco di potere dietro il crollo di Huang arriva dalle parole rilasciate sempre al WP da un ex funzionario dell'amministrazione, secondo cui alcuni esponenti della sicurezza nazionale volevano “distruggere l'influenza” esercitata da Huang su Trump. La caduta del Ceo di Nvidia rappresenta dunque una vittoria per chi, da tempo, cercava di sottrarre alla società e al suo fondatore un ruolo nella definizione della politica americana verso Pechino. Ma quanto è solida l'accusa di spionaggio su Miss Huang? La Cnn ha spiegato che la comunità di intelligence americana non dispone di prove concrete per stabilire che Alice Huang, la fantomatica spia cinese, fosse stata reclutata dal Ministero della Sicurezza di Stato cinese e che agisse consapevolmente per conto di Pechino.
L'imprenditrice, tra l'altro, non era una figura estranea agli affari di Nvidia. La sua società con sede a Singapore, Megaspeed, era un'importante acquirente di processori del gruppo e risultava coinvolta in un'indagine avviata dal Dipartimento di Giustizia e dal Dipartimento del Commercio nel 2024, nell'ambito di un'inchiesta più ampia sulle possibili triangolazioni utilizzate per trasferire in Cina chip soggetti a restrizioni. Il problema, in sostanza, era già noto alle autorità prima che esplodesse lo scandalo personale di Huang. A dare fastidio ai falchi anti cinesi era quindi la linea dello stesso Huang? A suo avviso, permettere alle aziende cinesi di acquistare processori americani era una scelta strategicamente vantaggiosa per Washington, una scelta che avrebbe mantenuto Pechino dipendente dall'ecosistema tecnologico statunitense invece di spingerla ad accelerare lo sviluppo di alternative nazionali. L'opposto dei falchi che invece propongono un muro invalicabile e zero legami sensibili. Dal canto suo, Trump aveva in parte fatto propria la linea di Huang, sfoggiandola anche negli incontri con il leader cinese Xi Jinping. A proposito: tra pochi giorni, il 18 e il 19 novembre, è in programma un importantissimo meeting tra il tycoon, il leader cinese e pure Vladimir Putin. Lo scandalo Nvidia è, guarda caso, esploso con un tempismo perfetto...