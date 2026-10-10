Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha appena lanciato la sua candidatura post Trump. Sarà il vero avversario interno di JD Vance? Ecco come dovete interpretare il suo discorso ad Atene

C'era di tutto all'interno del discorso pronunciato da Marco Rubio sulla collina della Pnice, in quel di Atene, in Grecia, davanti all'Acropoli e con il Partenone sullo sfondo. Il monologo del segretario di Stato Usa era denso di richiami al classicismo, all'antichità, alla filosofia. Era anche pieno di personaggi come Platone, Giulio Cesare e Alessandro Magno, e pure di episodi eroici come i 300 spartani che alle Termopoli, nel 480 avanti Cristo, combatterono contro i Persiani. Gli obiettivi espliciti dell'intervento di Rubio erano sostanzialmente due: esortare l'Europa a risvegliarsi "prima che sia troppo tardi" e celebrare la civiltà occidentale. C'erano però anche due obiettivi impliciti: giustificare, dare legittimità, innalzare la visione del mondo del Maga, il Make America Great Again stampato da Donald Trump su cappellini e t-shirt, e poi, forse, lanciare la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2028. In effetti, come ha sottolineato il Washington Post, Rubio è arrivato in Grecia in veste di massimo diplomatico americano per rafforzare i rapporti con il governo locale, ma ha sfruttato l'occasione - e l'ambientazione densa di simbolismi e parallelismi storici – per articolare un discorso molto più adatto a un politico che cerca di ereditare il movimento Maga che non a un alto funzionario in missione istituzionale.