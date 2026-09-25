Trump e Xi si sono accordati per far fuori l'Europa. Dalla tecnologia all'economia, perché la nuova intesa tra Usa e Cina è una sconfitta per Bruxelles

Tra Usa e Cina ci sono numerose divergenze ma anche diversi punti di contatto. Non a caso Xi ha esortato Trump a opporsi all'indipendenza di Taiwan e a gestire la questione “con prudenza”. Un assist che il presidente statunitense potrebbe spingere in porta chiedendo in cambio un'intercessione pechinese su Teheran per allentare la crisi senza fine con l'Iran, o su Mosca per portare Vladimir Putin al tavolo delle trattative. La nuova gestione dei rapporti Usa-Cina potrebbe inoltre ulteriormente agevolare le aziende hi-tech di entrambi i Paesi, in barba agli allarmi sulla sicurezza nazionale e sullo spionaggio. E in barba all'Europa, che si ritroverà costretta a stringere accordi e partnership con medie potenze nel tentativo di diversificare, non solo la propria dipendenza economica da Pechino, ma anche quella militare da Washington. Attenzione però, perché negli Usa non sono proprio tutti felici della strategia adottata da Trump. “Francamente, se la Casa Bianca mi avesse chiesto un consiglio, avrei suggerito al presidente di non invitare Xi Jinping a Washington per un'accoglienza così sfarzosa qui negli Stati Uniti d'America, visti tutti i problemi che abbiamo con il presidente Xi e il Partito Comunista Cinese”, ha tuonato il senatore repubblicano Roger Wicker. Seguito dal senatore democratico Chris Van Hollen, il quale ha affermato che Trump “si illude sempre di poter ottenere ciò che vuole ingraziandosi gli autoritari”. Chissà quanti la pensano come loro, negli Usa, da dietro le quinte...