In Zimbabwe firmata la tregua segreta tra Ben Chimutengo e l'avvocato di Lavitola Tariro Shoko, ma con il faccendiere la resa dei conti sembra ancora lontana

Una parte della guerra giudiziaria intrapresa da Chimutengo nei confronti di Valter Lavitola e il suo cerchio di soci, amici e collaboratori vari (dice di voler sporgere querela per diffamazione anche contro Sigfrido Ranucci) sembra aver trovato una pace. Ben Chimutengo è l'ex socio africano di Valter Lavitola, direttore di alcune società a lui più o meno riconducibili fra Zimbabwe e Sudafrica operanti nel settore del carbon credit. Da novembre fra i due si è innescata una guerra a colpi di mail e avvocati, fra accuse di truffa, indebita appropriazione, fino ad arrivare addirittura al riciclaggio. Ma in questi giorni è stato trovato un primo accordo, non proprio tra Chimutengo e Lavitola, (che al momento è detenuto, accusato di essere il mandante alla bomba) ma tra Future Awaits Holdings, la società diretta da Chimutengo (e, almeno fino a qualche mese fa, dalla meu amor Sirlene de Souza Lima Monsueto), e Tariro Martha Shoko, avvocata di fiducia del faccendiere in Zimbabwe. È sua la mail che, nelle lettere dal carcere, il 16 agosto Lavitola chiede insistentemente all'ex compagna Natalia Potenza: “Non posso far saltare tutti il lavoro di tanti anni” o ancora “manda una mail a Tariro e fatti inviare un documento o il nome esatto di Ben (Chimutengo) e mandalo a Ivan”. Inoltre, sempre secondo Libero, Lavitola avrebbe firmato il 6 luglio una procura speciale proprio a Tariro Shoko, incaricandola di sostituirlo “in tutti i procedimenti civili dinanzi ai tribunali dello Zimbabwe”.

Proprio qualche giorno fa, l'8 settembre, Tariro Shoko e Future Awaits Holdings, rappresentata dall'avvocato di Chimutengo Moses Kavhumbura, hanno stretto un accordo, poi recepito dall'Alta Corte di Harare con un'ordinanza consensuale del 17 settembre. L'oggetto sono una serie di documenti non meglio specificati che Shoko deteneva illegalmente. A febbraio infatti Chimutengo era stato rimosso dalla carica di direttore, con al suo posto nominata proprio Tariro Shoko, come dimostra un documento ufficiale depositato al registro delle imprese zimbabwano.