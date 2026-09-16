Dopo l'intervento di Fabio Mazzoni (Neutralia) da Giletti ora Ben Chimutengo (ex socio di Lavitola) fa richiesta per essere ascoltato dalla Procura di Roma

Il fascicolo aperto dalla Procura di Roma sull'attentato subito da Sigfrido Ranucci si allarga sempre di più, da Torvajanica fino all'estremo sud del mondo: Zimbabwe, Sudafrica, Camerun. E ora anche Chimutengo, dopo l'intervista a Lo Stato delle Cose che ha scatenato la risposta del Presidente di Neutralia Fabio Mazzoni, vuole aggiungere il suo contributo. È il tema che MOW aveva per primo portato all'attenzione pubblica: gli affari di Valterino l'africano, i suoi giochi finanziari dall'altra parte del mondo attraverso società legate al carbon credit. Ora, dopo la diffusione dell'intervista di Ranucci al giornale zimbabwese The Standard, anche la Procura ha iniziato a indagare verso l'Africa, mentre su Libero spunta anche un'altra cena di Ranucci e Lavitola, questa volta al galà di raccolta fondi per l'Uganda. Gli inquirenti vogliono capirne di più, capire da dove arrivano i soldi di Lavitola, dove finiscono, e soprattutto se Ranucci c'entri qualcosa nel suoi giri finanziari intorno al mondo.

Secondo quanto riportato da Il Giornale, Natalia Potenza, ex compagna di Lavitola, ascoltata per dieci ore dal pm Edoardo De Santis, avrebbe ricostruito davanti ai magistrati un giro di soldi basato su prestanome e società di comodo sparse tra Zimbabwe, Camerun, Montenegro e Brasile, portando all'apertura di un filone per riciclaggio internazionale legato proprio alle operazioni africane.