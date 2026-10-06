Con le dimissioni di Sanchez è davvero finita: Trump e Putin si stanno prendendo l'Europa

Non erano fin qui riusciti a smuoverlo per via politica. Le critiche contro l'allontanamento della Spagna dalla Nato, dagli Stati Uniti di Donald Trump e da Israele gli avevano anzi fatto guadagnare consensi internazionali, trasformandolo in una specie di ultimo baluardo europeo contro le barbarie. Il processo contro la moglie, la signora Begona Gomez, per traffico di influenze e malversazione? Non lo ha scalfito come avrebbero pensato i detrattori. L'emergenza migranti esplosa a Ceuta con l'accusa di spassarsela in vacanza mentre stava succedendo il disastro? Un piccolo contraccolpo c'è stato ma non sufficiente per spingerlo a fare un passo indietro. Pedro Sanchez è scivolato sulla buccia di banana più inaspettata: la crisi abitativa che affligge le grandi città spagnole. È successo che il suo governo aveva proposto due decreti per risolvere il problema - uno sulla stabilità degli affitti e uno considerabile come una specie di scudo contro gli sfratti - ma Congresso dei Deputati, la Camera bassa del parlamento spagnolo, li ha bocciati entrambi. Decisivo il muro eretto da sette deputati di Junts per Catalunya, partito che fa parte della coalizione al governo, e dalle destre rappresentate dal Partito Popolare e Vox.