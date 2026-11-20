Cambiando l’imputato, o l’indagato, cambia anche il risultato. Abbiamo mutuato e stravolto la proprietà invariantiva per inventarci quella che, consentiteci l’amaro sarcasmo, potremmo chiamare “proprietà De Stefano”. Che c’entra con la bomba della Bocellari che tutti inseguono sin dal giorno in cui l’ha annunciata riferendo che “ci sono altri elementi che la difesa ha a disposizione oggi, uno dei quali farà particolare scalpore […] e non riguarda le indagini del 2007”? Magari niente. O magari tutto. Perché dopo tutto quello che sta venendo fuoco sulle indagini, sul lavoro di alcuni uomini del RIS e sull’aria che tirava intorno a Alberto Stasi, il sospetto che la Procura di Fabio Napoleone, nella nota firmata anche dal pm Stefano Civardi sulla nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, potesse aver già fornito un indizio su quel “elemento che farà scalpore” c’è venuto.
Insomma, la miccia della bomba forse era già lì, scritta nero su bianco. Una storia che lega un perito dalla memoria un po’ così, un’intervista televisiva, un mouse e un quaderno verde sequestrato in casa Sempio, oltre a una (ormai vecchia) SIT di Massimo Lovati. Per capirci qualcosa, però, bisogna come sempre fare qualche passo indietro e mettere in fila le date. Ripartendo dall’8 ottobre 2014, nell’aula dell’appello bis contro Alberto Stasi. L’avvocato di parte civile, Gian Luigi Tizzoni, pone una domanda al perito nominato dalla Corte, il professor Francesco De Stefano, lo stesso che quelle unghie le ha consumate interamente in laboratorio per estrarne i profili genetici: quel DNA maschile trovato sulle unghie della vittima deriva da un contatto diretto con un’altra persona oppure dal contatto con un oggetto contaminato? De Stefano non ha dubbi. È “molto più verosimile che sia a contatto diretto”. Una persona, quindi. E in quell’aula, nel 2014, l’imputato unico era il fidanzato di Chiara. Il bocconiano. Il biondino con gli occhi di ghiaccio. Il pedopornomane (dicevano, ndr).
Passano poco più di due anni. Il 27 gennaio 2017 l’indagato non è più Stasi, ma Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, con cui oggi è compatibile quel profilo genetico maschile che, come documentato dalla perito Denise Albani in incidente probatorio, esclude l’ex bocconiano dopo che proprio De Stefano aveva sottoscritto che Stasi, invece, non si poteva escludere. La Procura di Pavia risente lo stesso De Stefano, gli rilegge il verbale del 2014 e assiste a un piccolo capolavoro di semantica. Il professore precisa che per “contatto diretto” intendeva sia il contatto con “parti del corpo umano”, ma “ovvero oggetti”. Aggiunge che distinguere scientificamente tra le due ipotesi è impossibile, salvo poi sbilanciarsi subito dopo: per la sua esperienza è “più verosimile” che quel DNA sia finito lì tramite oggetti. Due mesi dopo il GIP archivia la posizione di Sempio, e quella manovra lessicale estrema diventa pietra angolare dell’archiviazione.
Ricordate Venditti? Ecco, su come si arrivò a quella convocazione pesa oggi anche il (vecchio) verbale di sommarie informazioni dell’avvocato Massimo Lovati, lo storico difensore di Sempio. Davanti ai pm, sforzando la memoria, Lovati ha riferito che Gian Luigi Tizzoni sapeva in anticipo dell’invito rivolto dall’allora procuratore Mario Venditti a De Stefano, liquidando la questione con un ricordo: “Boh, adesso Venditti chiama De Stefano, abbiamo risolto il problema, boh, il problema sarà risolto con un'archiviazione” (qui il video integrale di quella SIT). Se è andata esattamente così non lo sappiamo. Ma sappiamo, però, che il pm, poi, aggiunse “ad abundantiam” che il materiale genetico di Sempio poteva essersi trasferito sulle unghie di Chiara “in via mediata”, perché in casa Poggi c’era un computer usato dal fratello e dagli amici per giocare con la tastiera. E il GIP copiò tutto nel decreto, compreso il passaggio in cui, “onde sgombrare il campo da qualsiasi equivoco”, si teneva buona la versione del 2017, precisando che quelle tracce “furono ricavate dalle unghie e non tratte sotto le unghie”.
Peccato che alla pagina successiva, in una nota a piè di pagina, si ammetta l’ovvio: avendo sciolto le unghie intere nel 2014, “non è possibile chiarire” se il DNA fosse sopra oppure sotto. Finito? No. Nel 2022 il professor De Stefano concede un’intervista al giornalista Gianluca Zanella. Stavolta sul DNA maschile sulle unghie di Chiara, De Stefano se la gioca così: “ce n’era talmente poco che l’unica spiegazione era ‘se l’è raccattato usando il mouse’”. Eccolo lì: ll mouse. E’ qui che arriva l’indizio seminato da Napoleone e Civardi nella nota del 6 maggio 2026 per l’interrogatorio di Andrea Sempio. I magistrati pavesi mettono in fila le dichiarazioni del perito del 2014, del 2017 e del 2022, osservando con gelida ironia che “mutando il soggetto imputato/indagato mutano le valutazioni”. Poi aprono un quaderno verde sequestrato il 14 maggio 2025 a Giuseppe Sempio, il padre di Andrea. Appunti presi, secondo gli inquirenti, proprio nei mesi in cui a Pavia si indagava sul figlio. Sotto il nome del generale Luciano Garofano — l’ex comandante del RIS che aveva diretto le indagini scientifiche sul delitto di Garlasco prima di trasformarsi, nel 2017, nel consulente della difesa del nuovo indagato — ci sono annotazioni sul DNA. E alla lettera R della rubrica compare una scritta che sembra uscita direttamente dall’intervista di cinque anni dopo: «MAUS X RICERCA», «MANO SINISTRA», con sotto il disegno di due mani.
La Procura la chiama, con sottile understatement, una “peculiare coincidenza” tra la teoria del perito e gli appunti del padre dell’indagato. E lascia cadere sul tavolo domande che per ora non trovano risposta. Forse perché la risposta sta proprio nella “bomba” annunciata dall’avvocato Bocellari? Se davvero Chiara avesse raccolto quel DNA dal mouse del computer di casa Poggi, com’è possibile che sulle sue unghie non ci sia traccia del cromosoma Y di alcun maschio della famiglia Poggi, a partire dal fratello Marco che quel computer lo usava ogni giorno? E come avrebbe fatto a “raccattarlo” sulle unghie di entrambe le mani? E ancora: chi ha suggerito alla famiglia Sempio di rivolgersi a un professionista “di così alto standing” come l’ex capo del RIS di Parma, Garofano, definendo quella mossa una vera e propria “regia”? Regia. Ricordiamocela, questa parola.
Cosa è successo in quegli anni, esattamente tra il 2014 e il 2017? E con quali protagonisti? Sarà la risposta a queste domande “l’elemento che farà scalpore”? A noi il sospetto è venuto, ma vedremo. Intanto, nuda e testarda, c’è una cronologia e ci sono dei fatti: nel 2014 si parla di contatto diretto, nel 2017 il contatto diventa mediato e entra nel decreto di archiviazione; negli stessi mesi qualcuno passa carte che non si dovevano conoscere ancora e, contestualmente, il mouse finisce annotato sul quaderno di un padre; cinque anni dopo quel medesimo mouse esce dalla bocca del perito che aveva cambiato versione. Tu chiamale, se vuoi, coincidenze.