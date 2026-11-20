Cosa è successo in quegli anni, esattamente tra il 2014 e il 2017? E con quali protagonisti? Sarà la risposta a queste domande “l’elemento che farà scalpore”? A noi il sospetto è venuto, ma vedremo. Intanto, nuda e testarda, c’è una cronologia e ci sono dei fatti: nel 2014 si parla di contatto diretto, nel 2017 il contatto diventa mediato e entra nel decreto di archiviazione; negli stessi mesi qualcuno passa carte che non si dovevano conoscere ancora e, contestualmente, il mouse finisce annotato sul quaderno di un padre; cinque anni dopo quel medesimo mouse esce dalla bocca del perito che aveva cambiato versione. Tu chiamale, se vuoi, coincidenze.