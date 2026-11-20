Il 7 maggio del 1983 suona il citofono di via Nomentana 91, casa di Mirella Gregori. “C’è sotto Alessandro, torno tra dieci minuti” dice Mirella alla madre. Poi scende e percorre i dieci civici che separano casa sua dal bar della sua migliore amica, entra, si chiude in camerino con Sonia per circa 20 minuti, parlano, si trucca, indossa il suo maglione e se ne va per non tornare mai più. Dove va? Secondo il barista “verso Porta Pia”, secondo Sonia (che ora nega) “verso Villa Torlonia”, dal lato opposto. Sempre secondo Calì, poi, “attorno alle 15” del 7 maggio 1983 al bar Italia sarebbe entrato anche Fabio De Rosa. Lo ha confermato lui stesso in un verbale del 1986 al giudice Ilario Martella, ma ieri di fronte alla Commissione ha negato, dichiarando di essere stato tutto il pomeriggio “nel cantiere di mio padre”. Un’amnesia, non momentanea, perché continua anche dopo che gli viene messo davanti il verbale di sommarie informazioni che porta la sua firma e che lui nega di aver mai rilasciato. “Non è la mia firma” dice, e precisa di firmarsi sempre con il nome completo, Fabio Massimo. Una circostanza comunque facilmente verificabile da un perito grafologo.

Una riluttanza volontaria quella di Fabio De Rosa? E dovuta a cosa? Già la moglie in passato era stata indagata per reticenza, poi prosciolta, e attorno al bar Italia continuano ad addensarsi i dubbi. Dai numerosi “complimenti” che Fabio rivolgeva a Mirella alla sua presenza, da solo e non accompagnato da Sonia, alla festa d’inaugurazione del bar dei Gregori: altra circostanza ammessa e poi negata da De Rosa. O l’atteggiamento del padre di Sonia, Cosmo De Vito, ora defunto, che dopo che la mamma e la sorella di Mirella si recarono al bar per comunicare la scomparsa avrebbe intimato al barista, alla figlia e al futuro genero di “non parlare troppo con la polizia”. O ancora la botola murata scoperta dal Corriere all’interno del bar. E poi, la grande domanda: come può Sonia De Vito, la migliore amica, la confidente di Mirella, non sapere dove si sarebbe recata quel pomeriggio? Cosa si sono dette in quei minuti in camerino, che ora per le indagini appaiono cruciali? La svolta tanto attesa dal confronto non c’è stata, ma potrebbe arrivare da queste doverose domande.