Caso Gregori: cos’è questa storia del bar con la botola segreta? La bomba del Corriere “sveglia” la commissione parlamentare

A smentire le carte ufficiali, però, sono stati i documenti dell'Archivio di Stato ripescati dal videomaker Gianluca Lulli e dalla ricercatrice Rossella Pera. Le mappe d'epoca dicono che lo stabile del 1889 nacque proprio su sette livelli, sotterranei compresi. Con le piantine smentite dai fatti, la commissione sta per decidere la data del sopralluogo con i propri periti per entrare nei locali e capire se far saltare il cemento che sigilla la botola.

Poche parole, intrise di rabbia, intanto, le ha affidato proprio al Corriere della Sera la sorella di Mirella, Antonietta Gregori: "Sembra un film, davvero pensano che non sia mai uscita da lì dentro? Perché questa storia della botola salta fuori solo adesso dopo quarant'anni? Spero solo che stavolta vadano fino in fondo, è assurdo pensare che la verità sia sempre stata a dieci metri da casa nostra".