Lorena rapita e gettata giù sull’A1 da Federico: la terribile certezza dentro l’agghiacciante storia? 20 minuti non bastano per essere salvati

Se. Se. Se. Quando qualcuno muore ammazzato, i “se” sono più delle lacrime. Ci sta, è umano e non è stato diverso adesso che tutti ci siamo ritrovati a leggere la devastante storia arrivata dalla Toscana: l’ex che rapisce una donna nel garage di casa, la carica nel bagagliaio e, mentre lei telefona disperatamente per chiedere aiuto, si ferma e la getta da un cavalcavia dell’A1 prima di gettarsi a sua volta. È la cronaca scarna, gelida e sequenziale di come Lorena Isceri, 45 anni, è stata strappata alla vita da Federico Vella, 36 anni, l'ex compagno che non accettava la fine della loro storia che, soprattutto sui social, qualche segnale di evidente follia l’aveva già ampiamente dato.

Qualcuno l’aveva bollato come ridicolo esibizionismo da narcisista patologico dove il possesso viene spacciato per amore eterno. Invece era il principio di una furia omicida. Oggi contiamo altri due morti e una certezza: venti minuti non bastano per salvare una vita. Quando Lorena si è ritrovata al buio, chiusa nel baule di quell'auto in corsa, ha fatto l'impossibile. Un istinto di sopravvivenza puro. Ha trovato lo zaino di chi la stava rapendo, ha impugnato il telefono del suo aguzzino e ha composto il 112. Ha gridato "aiuto, aiuto" a un amico, ha attivato la catena dei soccorsi mentre il veicolo divorava i chilometri lungo l'A1, direzione Bologna, verso il viadotto Lora. La macchina dello Stato si è messa in moto: la chiamata alla centrale operativa, il tracciamento GPS per localizzare il segnale, l'allerta alle pattuglie della Polstrada di Pian del Voglio, l'invio delle vetture a sirene spiegate. Eppure, cazzo, tutto irrimediabilmente inutile.