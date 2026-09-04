Ranuccistan: la Rai è prigioniera della redazione di Report

In questi giorni si sta verificando un fenomeno molto raro all’estero ma purtroppo molto tipico dell’ecosistema giornalistico italiano. La redazione di Report tiene sotto scacco la Rai che ha osato defenestrare il suo capo Sigfrido Ranucci che ha “chiamato la piazza” giornalistica con il risultato di far saltare la nomina di Giulia Presutti, a sua volta rea di tentata usurpazione del trono del Regno di Reportistan, sebbene in coabitazione con Daniele Piervincenzi, divenuto famoso per la craniata ricevuta da Roberto Spada in quel di Ostia.

Alla fine hanno vinto loro, cioè i ranuccisti e Sigfrido stesso che gestisce Report un po’ come una sua proprietà personale.

La nuova conduttrice è Claudia Di Pasquale, storica inviata della trasmissione, che sostituisce la Presutti. Bocciata Giulia Innocenzi che non è neppure giornalista (e che voleva le dimissioni in blocco degli inviati se fosse stata confermata la prima coppia) e anche Raffaella Notariale sponsorizzata da Sigfrido Ranucci. E Piervincenzi? Naturalmente resta perché non si poteva fare altrimenti dopo gli annunci. Grande gioia in Rai perché così Report andrà in onda regolarmente l’8 novembre. Ma in questo articolo vogliamo analizzare le dinamiche della nomina più che i nomi stessi.

La redazione di Report è movimentista, si sa. È imparentata con la mitica Telekabul di Sandro Curzi e affonda le sue radici in un fatto storico, il populismo che ha sempre governato Raitrestan, Ultima Thule e avamposto della sinistra.