Chiara Balistreri sulla scarcerazione dell’ex violento: “Se mi dovesse mai succedere qualcosa, mi devono avere sulla coscienza”. I femminicidi si possono prevedere, ma perché intervenire solo dopo?

Nel 2025 Chiara aveva partecipato al reality L’isola dei famosi e, durante una puntata, la conduttrice Veronica Gentili le aveva comunicato in diretta l’esito del processo: una condanna definitiva a sei anni e tre mesi di carcere per l’ex compagno.

Un sollievo solo parziale, perché la stessa Chiara si era detta ancora preoccupata. Timori che hanno trovato conferma nel marzo 2026, quando, sempre a Verissimo, ha commentato la riduzione della pena: “Gli è stata abbassata la pena di sei mesi. Nel periodo in cui mi ha rotto il naso, io l'avevo lasciato. Non c'era una convivenza, quindi è stato contestato il maltrattamento in famiglia. Sono consapevole che a livello legale ci sono state delle ragioni per questa riduzione della pena, ma a livello personale non fa piacere”.

Negli ultimi giorni la vicenda ha preso una piega ancora più delicata. Il 13 aprile Chiara ha annunciato in lacrime su Instagram la scarcerazione dell’ex: “Gabriel fra due giorni tornerà a casa con dispositivo. Dispositivo che io non accetto. Io non voglio nessun dispositivo perché, se mi dovesse mai succedere qualcosa, mi devono avere sulla coscienza tutti quelli che hanno preso la decisione di rimandarlo a casa un'ennesima volta”. E ha aggiunto, parlando della madre di lui: “Sua madre, che è complice di suo figlio, visto che è stato arrestato in presenza di sua madre, la quale l'ha aiutato durante tutta la latitanza. Andrà a stare in una casa dove io sono quasi morta, dove io ho preso botte per 5 anni”. Dure anche le parole sul sistema giudiziario: “A prendere la decisione di rimandarlo a casa, perché merita una seconda possibilità, sono state tre donne e questa cosa mi fa ancora più schifo. Le carceri sono piene? E a me cosa me ne frega? Cosa mi interessa che le carceri siano piene?”.

Ma non finisce qui. L’ultimo reel di Chiara parla di una denuncia che la ragazza avrebbe ricevuto per diffamazione, proprio da parte di Gabriel, dopo il reel dove esprime la sua preoccupazione per la scarcerazione: “Da vittima a carnefice. Follia. L’apoteosi. Solo in Italia”.

Sui social c’è molto fervore per la notizia e solidarietà per la giovane. Anche Mario Adinolfi, ex naufrago della stessa edizione dell’Isola dei famosi, ha esposto pubblicamente la sua solidarietà a Chiara, minacciando l’ex di ammazzarlo qualora provasse a fare ancora del male alla ragazza.

