Madre, figlia (disabile), padre e pure il cane: a Pietralata sono morti tutti. Non è un “omicidio-suicidio”: mani armate di inadeguatezza e sciatteria

Il resto è solo il racconto di una tragedia che mette davanti a una considerazione amara, cinica e spietata: quella famiglia ha finito di soffrire. Tanto nessuno poteva fare niente. E alzi la mano della coscienza chi non l’ha pensato prima di abbandonarsi al racconto dei fatti. Il racconto di Pietralata e una famiglia. Il racconto di un padre e una madre che scrivono appunti, soffrono, ci ripensano, scrivono ancora. Poi decidono: “da soli non ce la facciamo”. E’ il testamento d’angoscia di chi ha capito che alla fine, davanti alla marginalità d’ordinanza, la cosa migliore da fare è arrendersi. Oppure, se serve a non far lavorare le coscienze, ecco la cronaca nera secca di quello che è successo.

Lunedì pomeriggio, 31 agosto, i vigili del fuoco sfondano la porta dopo l'allarme di un parente che chiamava a vuoto. Dentro la casa c’erano tre corpi freddi nella camera da letto: Luca Ambasciano, 42 anni, Valentina Pambianco, 41, e la loro bimba di cinque. Accanto a loro, abbattuto dalla stessa mano e dalla stessa furia disperata, anche il cane di casa. Tutti trafitti da colpi di arma da fuoco. Una pistola regolarmente detenuta, comprata e tenuta in casa con tutti i crismi della legge, finché non è servita a stilare tre certificati di morte più uno del veterinario. Sul tavolo, fogli scritti a quattro mani:“Da soli non ce la facciamo”. La bambina era affetta da una grave disabilità, un calvario quotidiano che richiedeva presenza, risorse, forza. Sostegno vero e no un cazzo di “erano seguiti dai servizi sociali”. Cose che finiscono così, quando lo Stato tace. Puntuale come il ribrezzo è arrivato il rimbalzo delle responsabilità è arrivato più veloce del dolore e del cordoglio. Dal IV Municipio si affrettano a far sapere che la famiglia era "seguita", pure economicamente. Che la madre aveva lasciato il lavoro per accudire la figlia. E poi il solito, insopportabile repertorio istituzionale: il "profondo sgomento", l'invito a "riflettere", la confessione condita di ipocrisia: “Evidentemente tutto questo non è bastato... ci sentiamo impotenti”. Impotenti? Eh già! Impotenti come chi mette a a verbale l'assistenza erogata per lavarsi la coscienza, mentre i vicini rilasciano dichiarazioni incredule sul "grande amore" di quei genitori. Ma la realtà d'ufficio racconta un'altra storia: due genitori lasciati soli a contare i minuti di un'agonia quotidiana, fino a quando l'unica via d'uscita è apparsa quella di diventare cadaveri.