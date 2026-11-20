Gta VI in questa storia non c’entra un bel niente. Perché Elly Schlein, nonostante la nottata passata a giocare alla Play, in Parlamento c’era per contestare l’emendamento e-book che prevede l’obbligo per gli editori di rendere disponibili i libri di testo scolastici e universitari anche in versione digitale a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto alla corrispondente edizione cartacea. C’era e ha pure criticato Carlo Calenda per aver votato a favore di questo emendamento, contro Forza Italia e insieme a Fratelli d’Italia. “Spero non sia una scelta definitiva”, mentre Calenda dal canto suo si è smarcato, ma il punto è un altro. Perché il Pd, cristianamente, dovrebbe riconoscere la trave che ha negli occhi prima di predicare bene e razzolare male, inoltre, con un tempismo pessimo. Il governo, infatti, su questo emendamento è andato sotto in Commissione per un voto soltanto, ma nessuno si è accorto che in Aula la proposta è passata nonostante il voto contrario di Forza Italia. 84 voti favorevoli e 76 contro, e alla votazione finale sul decreto la maggioranza si è ricompattata con 80 sì, 46 no e un’astensione. Ma il successo al Senato del centrodestra sapete di chi è merito? Non della “stampella” Calenda, ma del campo largo. In particolare il Pd ieri contava 7 assenti, che, insieme ad almeno un altro voto contrario, sarebbero bastati a ribaltare l’esito del voto. Alcuni di loro sono giustificati per malattia, ma gli altri? Che fine hanno fatto? Sciopero, weekend lungo o allergia a Forza Italia?