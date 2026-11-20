Gta VI in questa storia non c’entra un bel niente. Perché Elly Schlein, nonostante la nottata passata a giocare alla Play, in Parlamento c’era per contestare l’emendamento e-book che prevede l’obbligo per gli editori di rendere disponibili i libri di testo scolastici e universitari anche in versione digitale a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto alla corrispondente edizione cartacea. C’era e ha pure criticato Carlo Calenda per aver votato a favore di questo emendamento, contro Forza Italia e insieme a Fratelli d’Italia. “Spero non sia una scelta definitiva”, mentre Calenda dal canto suo si è smarcato, ma il punto è un altro. Perché il Pd, cristianamente, dovrebbe riconoscere la trave che ha negli occhi prima di predicare bene e razzolare male, inoltre, con un tempismo pessimo. Il governo, infatti, su questo emendamento è andato sotto in Commissione per un voto soltanto, ma nessuno si è accorto che in Aula la proposta è passata nonostante il voto contrario di Forza Italia. 84 voti favorevoli e 76 contro, e alla votazione finale sul decreto la maggioranza si è ricompattata con 80 sì, 46 no e un’astensione. Ma il successo al Senato del centrodestra sapete di chi è merito? Non della “stampella” Calenda, ma del campo largo. In particolare il Pd ieri contava 7 assenti, che, insieme ad almeno un altro voto contrario, sarebbero bastati a ribaltare l’esito del voto. Alcuni di loro sono giustificati per malattia, ma gli altri? Che fine hanno fatto? Sciopero, weekend lungo o allergia a Forza Italia?
Ha vinto le primarie
Questa leggerezza è stata già fatta notare dal Foglio. Per quanto riguarda il Pd il senatore Franco Mirabelli, affetto da Sla, non ha potuto votare per il suo gravissimo impedimento fisico. Come infatti commentava lui stesso in un’intervista di qualche tempo fa, questo dice molto di quanto ancora vi sia da fare dal punto di vista politico sull’accessibilità delle istituzioni per le persone con disabilità. Ma tra gli altri tre assenti senza giustificazione registrata – Anna Rossomando, Graziano Delrio e Lorenzo Basso – solo uno era in malattia. Alessandro Alfieri, invece, era impegnato in una missione parlamentare all’Osce, Simona Malpezzi invece alle prese con impegni Nato, mentre Valeria Valente si trovava impegnata in prima Commissione. Non si sono comportati molto meglio i 5 Stelle, infatti Sabrina Licheri, Orfeo Mazzella, Roberto Scarpinato e Mario Turco non si sono presentati in Aula. Ilaria Cucchi di Avs poi non ha potuto votare per un incarico in seconda Commissione al Senato. Ivan Scalfarotto di Italia Viva non pervenuto a causa di un incontro internazionale, mentre Andrea Crisanti, prima al Pd e oggi al Gruppo Misto, semplicemente non si è presentato. Perché? Lo sciopero possiamo escluderlo. Il voto sugli e-book è stato giovedì mattina, mentre lo sciopero è stato il giorno dopo (oggi). Forse un weekend lungo, oppure, come non è da escludere, una forte allergia a un voto in sintonia con il partito fondato dal Cav.
Ha vinto il partito
Ad ogni modo Elly Schlein avrebbe pure potuto risparmiarsi di cantare vittoria e accusare Calenda subito dopo il voto in Commissione e avrebbe più prudentemente potuto attendere il voto alla Camera magari premurandosi di serrare i ranghi. Lei insieme a Matteo Renzi che ha subito chiesto alla maggioranza di trarre conseguenze politiche da quel risultato, ad ogni modo provvisorio, come ha dimostrato il tempo. Stefano Patuanelli dei 5 Stelle pure ha sostenuto che Forza Italia avesse sostanzialmente sfiduciato il governo, mentre Francesco Boccia del Pd, allineato a Schlein, ha sottolineato il voto contrario di Stefania Craxi sostenendo che quella fosse una chiara spaccatura della coalizione di governo. Diciamo che si sono sbagliati alla grande.