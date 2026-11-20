Oggi oltre 1,2 milioni di rohingya vivono nei campi profughi di Cox's Bazar, in Bangladesh, tra baracche, precarietà, violenze, traffici di esseri umani e aiuti umanitari sempre più insufficienti. Ma come siamo arrivati alla condanna della Cig? La battaglia giudiziaria è iniziata nel 2019, quando il Gambia, piccolo Stato dell'Africa occidentale, ha portato il Myanmar davanti alla Corte internazionale di giustizia con il sostegno dell'Organizzazione per la cooperazione islamica. Durante il procedimento le autorità birmane hanno sostenuto che l'esercito stesse conducendo operazioni antiterrorismo e di controinsurrezione. La Corte ha invece stabilito che le uccisioni su larga scala, le violenze sessuali, gli attacchi contro bambini e neonati, la distruzione metodica dei villaggi e il massacro dei civili in fuga non fossero compatibili con una semplice operazione militare contro gruppi armati. Soprattutto, ha individuato nelle azioni delle forze di sicurezza birmane l'intenzione specifica di distruggere una parte sostanziale della popolazione rohingya. Il verdetto impone al Myanmar di interrompere ogni violazione della Convenzione, garantire la restituzione dei beni sottratti e riconoscere risarcimenti alle vittime, oltre a creare le condizioni per un ritorno sicuro e volontario dei profughi. C'è però un problema enorme: la Cig non dispone di un proprio apparato per imporre l'esecuzione delle sentenze. Non è da escludere che la sua decisione possa concludersi con un enorme nulla di fatto.