Un premessa doverosa: non esistono genocidi di serie A e genocidi di serie B. Esistono però genocidi conclamati di cui si parla troppo poco, o addirittura per niente, e altri, veri o presunti a seconda delle fonti prese in esame, dei quali se ne parla talmente tanto da ridurli in mera propaganda emotiva. In quest'ultima fattispecie rientra quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza. Nella precedente, invece, troviamo un genocidio appena conclamato che, proprio come accaduto nei territori palestinesi, ha provocato migliaia di morti, centinaia di villaggi rasi al suolo e una delle più grandi fughe di profughi degli ultimi decenni. Parliamo del genocidio contro i rohingya, la minoranza musulmana perseguitata in Myanmar. La Corte internazionale di giustizia dell'Aia ha appena scritto una pagina storica riconoscendo che lo Stato birmano ha commesso un genocidio ai danni di questa popolazione. La decisione è arrivata con nove voti favorevoli e sei contrari e rappresenta un precedente senza precedenti: è la prima volta che la Cig, il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, ha riconosciuto uno Stato responsabile della violazione della Convenzione sul genocidio del 1948.
I rohingya sono una comunità di fede musulmana che vive storicamente nello Stato occidentale birmano del Rakhine, al confine con il Bangladesh. Pur rappresentando una delle minoranze etniche più numerose del Myanmar, sono stati progressivamente privati dei loro diritti, fino a essere considerati dalle autorità degli immigrati irregolari provenienti dal vicino Bangladesh. Il punto di svolta è arrivato nel 1982, quando una legge sulla cittadinanza li ha sostanzialmente esclusi dal riconoscimento come gruppo etnico nazionale, rendendoli apolidi. Negli anni successivi sono arrivati divieti di movimento, limitazioni all'istruzione, restrizioni religiose e segregazione. La situazione è precipitata nell'agosto 2017, quando l'esercito birmano ha lanciato le cosiddette operazioni di sgombero, ufficialmente una risposta agli attacchi contro alcune postazioni di polizia da parte dei miliziani dell'Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa). La rappresaglia si è trasformata in una campagna sistematica di violenze contro l'intera popolazione: uccisioni indiscriminate, stupri, torture, bambini massacrati e interi villaggi incendiati. Secondo gli investigatori delle Nazioni Unite, 10mila morti rappresentano una stima prudenziale del bilancio delle operazioni. Circa 400 villaggi sono stati cancellati dalla carta geografica e oltre 730mila rohingya sono fuggiti in Bangladesh nel giro di poche settimane, aggiungendosi a quanti avevano già abbandonato il Myanmar.
Oggi oltre 1,2 milioni di rohingya vivono nei campi profughi di Cox's Bazar, in Bangladesh, tra baracche, precarietà, violenze, traffici di esseri umani e aiuti umanitari sempre più insufficienti. Ma come siamo arrivati alla condanna della Cig? La battaglia giudiziaria è iniziata nel 2019, quando il Gambia, piccolo Stato dell'Africa occidentale, ha portato il Myanmar davanti alla Corte internazionale di giustizia con il sostegno dell'Organizzazione per la cooperazione islamica. Durante il procedimento le autorità birmane hanno sostenuto che l'esercito stesse conducendo operazioni antiterrorismo e di controinsurrezione. La Corte ha invece stabilito che le uccisioni su larga scala, le violenze sessuali, gli attacchi contro bambini e neonati, la distruzione metodica dei villaggi e il massacro dei civili in fuga non fossero compatibili con una semplice operazione militare contro gruppi armati. Soprattutto, ha individuato nelle azioni delle forze di sicurezza birmane l'intenzione specifica di distruggere una parte sostanziale della popolazione rohingya. Il verdetto impone al Myanmar di interrompere ogni violazione della Convenzione, garantire la restituzione dei beni sottratti e riconoscere risarcimenti alle vittime, oltre a creare le condizioni per un ritorno sicuro e volontario dei profughi. C'è però un problema enorme: la Cig non dispone di un proprio apparato per imporre l'esecuzione delle sentenze. Non è da escludere che la sua decisione possa concludersi con un enorme nulla di fatto.