Sembra che la Procura di Caltanissetta stia facendo di tutto per non occuparsi degli autori della morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. O almeno, questo è quanto sostiene Attilio Bolzoni, lo storico cronista di mafia che per Repubblica, nel marzo del 1994, insieme a Giuseppe D’Avanzo, fece uno scoop pesantissimo sulle dichiarazioni del pentito Salvatore Cancemi, che aveva raccontato di presunti finanziamenti di Silvio Berlusconi a Cosa Nostra attraverso Marcello Dell’Utri, e che finì per bruciare le indagini e i pedinamenti avviati per verificare quelle rivelazioni. Una soffiata che, secondo quanto riferito ai magistrati da Ilda Boccassini, sarebbe arrivata dall’allora direttore della Dia Gianni De Gennaro – oggi al centro dell’inchiesta di Caltanissetta sui depistaggi e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino – a ridosso delle elezioni che avrebbero portato al primo governo di Silvio Berlusconi. E che, racconta Bolzoni su Domani, riportando il commento cinico del suo direttore dell’epoca Eugenio Scalfari, avrebbe fatto guadagnare al Cavaliere almeno mezzo milione di voti. Un passaggio interessante per i pm nisseni nella nuova inchiesta sui depistaggi di via D’Amelio che paradossalmente affronta certi temi di cui già nel 2020 parlava Giuseppe Graviano nella sua memoria depositata a Reggio Calabria nel processo ‘Ndrangheta stragista. Dalle accuse contenute nelle lettere del Corvo di Palermo al ruolo di Totuccio Contorno, al quale Graviano attribuisce persino l’omicidio di suo padre Michele, nonostante per quel delitto sia stato condannato Gaetano Grado. La stessa Procura di Caltanissetta, rileva anche Attilio Bolzoni, che nel settembre del 2026 si era opposta alla richiesta del boss di essere ascoltato per riferire sui presunti rapporti con Berlusconi e Dell’Utri, richiesta sulla quale il gip Santi Bologna si era riservato di decidere. Ma a cosa punta davvero Caltanissetta? “Una Procura in stato confusionale”, l’ha definita Bolzoni, che accusa i magistrati di indagare su tutto senza riuscire a spiegare chi abbia davvero voluto la morte di Falcone e Borsellino. Risultati? Zero, dice Bolzoni, che trova suggestivi tutta una serie di passaggi. Da quello su Salvatore Cancemi, da lui soprannominato “Totò Caserma” perché si era presentato spontaneamente in una caserma dei Carabinieri per iniziare a collaborare con la giustizia, alla vicenda della soffiata del 1994, sulla quale lo stesso De Gennaro è tornato a parlare in un’intercettazione con la sua fedelissima Donatella Peruzzi, lasciandosi sfuggire un ambiguo “Sti cazzi, era vero!”. Fino all’inutilità di tornare sulle ambiguità del 1989, difficilmente ricollegabili ai depistaggi su via D’Amelio, e a una suggestiva intercettazione in cui De Gennaro sostiene che il depistaggio Scarantino – quello costruito attorno alle false dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, trasformato in un falso pentito per confezionare una ricostruzione fasulla della strage di via D’Amelio, che portò alla condanna di innocenti – non sarebbe stata cosa all’altezza di Arnaldo La Barbera, allora capo della Squadra mobile di Palermo e successivamente responsabile del gruppo investigativo Falcone-Borsellino. D’altronde, la famosa agenda rossa di Borsellino è stata trasformata in un totem da contrapporre a quello di mafia-appalti e, secondo Bolzoni, anche qualora venisse davvero ritrovata, non è affatto detto che possa restituire la verità sui mandanti, sui moventi e sui depistaggi che hanno segnato le indagini sulle stragi del 1992 e del 1993.
Stamattina parlavo con un amico siciliano che mi dice che calpestare De Gennaro vuol dire calpestare Dio, per quello che ha fatto sulla mafia in Sicilia. Perché calpesta Dio, secondo te, Caltanissetta?
Io, non solo da giornalista, ma da cittadino e da siciliano soprattutto, voglio sapere da chi indaga a Caltanissetta, chi ha ammazzato Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. In questi tre, quattro anni che questa Procura sta facendo queste indagini, cosa è stato scoperto? Niente. Stanno facendo tutta una serie di indagini a latere, interessanti, non interessanti, interessantissime, ma non ci dicono perché è stato ucciso Borsellino. Non ci stanno fornendo un solo elemento utile su quel maledetto 19 luglio 1992. L’indagine parte su Borsellino, ma sbanda sui fatti dell’89, quindi il ritorno di Contorno in Sicilia, le lettere del Corvo, il killer di Stato pilotato. Bene, quella parte, leggendo le carte, è una parte dove l’ex capo della Polizia De Gennaro deve, insomma... non è messo benissimo, deve giustificare tante cose. La sua posizione è molto imbarazzante, ma da lì all’agenda rossa e al depistaggio Borsellino c’è un salto, infatti, un salto nel vuoto. Se n’è accorta la giudice, che ha detto: “Ma dove andate? Lì non c’è niente”.
Hai scritto sul Domani della soffiata che D’Avanzo ebbe da De Gennaro su Berlusconi. E scrivi che De Gennaro era molto preoccupato. Secondo te fu minacciato? Nel pezzo scrivi poi che una simile rivelazione sarebbe stata un grande favore a Berlusconi. Dunque, perché?
Dalla tensione, dall’angoscia che trasmetteva, secondo il racconto che mi ha fatto Peppe - quel pezzo lo abbiamo firmato insieme - abbiamo ritenuto che fosse stato in qualche modo “costretto” o spinto da qualcuno. Chi non ci è dato sapere. Sappiamo però che qualche tempo dopo, quando divenne ministro della Difesa Previti, l’amichetto di Berlusconi, propose di spedire il Prefetto De Gennaro a Palermo il ché, in quel momento, avrebbe significato condannarlo a morte. E allora lì forse si intuiscono le ragioni delle paure. Poi da quel momento in poi, come scrivo stamattina nel pezzo sul Domani, finisce il De Gennaro 1 e comincia il De Gennaro 2, ed è tutta un’altra storia.
De Gennaro, però, nel 2008 proprio da Berlusconi viene nominato al vertice del Dis. Come hai provato a spiegartela questa torsione?
In quel ‘94, al primo settembre, non va a Palermo, De Gennaro non va a Palermo, ma caldeggiato dal … Maroni diventa il capo della Polizia, poi diventa direttore del DIS, poi diventa sottosegretario, con vari governi di destra e sinistra, sottosegretario ai servizi segreti, con la delega alla sicurezza, diventa il presidente di Leonardo, di Finmeccanica, di Leonardo, con nomine trasversalissime. De Gennaro era un potente tra i potenti. E probabilmente, forse, mettiamoci qualche forse, probabilmente quella vicenda della fuga di notizie su Berlusconi nel marzo del ‘94 è uno dei segni della svolta che segna il confine tra De Gennaro 1 e De Gennaro 2.
Noi di MOW ci siamo riletti anche la memoria di Giuseppe Graviano depositata in ‘Ndrangheta stragista e per certi versi sembra che la Procura di Caltanissetta stia indagando su certi elementi di cui parla anche Graviano, come ad esempio, la morte di suo padre che lui attribuisce a Contorno nonostante a proposito sia stato condannato Gaetano Grado. E Graviano riprende il contenuto delle lettere del Corvo di Palermo sostenendo che Contorno fosse in qualche modo protetto. Come ti spieghi questa coincidenza?
Non ne fare i un collegamento diretto, anche se, è molto interessante questa cosa mi dici perché Caltanissetta è la stessa che si è rifiutata di sentire Giuseppe Graviano, che aveva richiesto di essere sentito. Poi per carità, se racconta delle fesserie, gli dai una pacca sulle spalle e lo mandi via, ma perlomeno venisse sentito, magari ne viene fuori qualcosa di interessante. Ho la sensazione che Caltanissetta, un po’ come la presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, indaghi un po’ troppo in una direzione, un po’ troppo in una direzione.
La direzione che in parte tratta i contenuti delle lettere anonime del Corvo di Palermo, che accusavano Falcone, De Gennaro e La Barbera di utilizzare Salvatore Totuccio Contorno di essere un killer di corleonesi protetto dallo Stato
Il risultato diciamo che è quello, ma non credo che sia stato fatto con questo spirito. Però ti posso dire una cosa? L’altro giorno ho scritto un pezzo in cui parlavo del passo falso della Procura di Caltanissetta. Molti amici mi hanno detto: “Ma che hai scritto?”. In effetti avrei dovuto spiegarmi meglio ma non ne ho avuto lo spazio. Intendevo dire che con tutto questo frullato di notizie. E il Corvo, e l’89, poi l’agenda Borsellino, si fa una gran confusione. Inoltre è la stessa Caltanissetta a certificare il suo grande passo falso, perché quello osserviamo oggi è il fallimento definitivo della sua indagine su Mafia-appalti. Seppellita da tutta questa mistura di cose che portano in un’altra direzione.
Quindi la direzione sarebbe accantonare Mafia-appalti e sviluppare una sorta di Mafia-appalti 2, dove gli appalti non ci sono ma c’è De Gennaro?
Esattamente. È paradossale quello che è successo. Qui si parla di De Gennaro, si riaffacciano personaggi della trattativa. Senza offendere nessuno e con tutto il rispetto del pm De Luca. La Procura di Caltanissetta è in uno stato confusionale. Perché smentisce se stessa, praticamente, perché il terreno frana su quella che è stata l’ipotesi unica, non principale, unica, della Procura di Caltanissetta per spiegare l’omicidio di Borsellino.
C’è un punto interessante, però, sollevato da Caltanissetta. Contorno nel ‘94 non conferma le dichiarazioni di Cancemi su Berlusconi – quella del tuo scoop con D’Avanzo – e poi però lo fa nel 2003, cambiando un po’ la sua versione, dicendo che …. Ecco, secondo te qual è il motivo e perché Caltanissetta punta proprio su questo, insomma?
C’erano state precedenti discussioni con alcuni colleghi e anche con lo stesso Peppe su Cancemi. Pensa che a Cancemi gli avevo trovato anche un soprannome: Totò Caserma. Perché si era presentato, pare nel luglio dell’anno precedente, alla caserma Carini, credo a piazza Verdi, credo, perché si voleva pentire. Da qui il soprannome. Poi ha passato tutto il periodo del pentimento con un maresciallo dei Carabinieri, Giuseppe Sibilia, che era un’antenna sul territorio del ROS. Ed era uno che, ricordo i suoi primi verbali sul pentimento e l’intermittenza, che in un confronto con Mutolo non ammetteva nemmeno di aver partecipato al furto di un camion carico di prosciutti sulla via Messina-Marine o sulla via Messina-Montagne. E poi, quando gli chiesero “ma perché non c’è qualche altro pentito?” raccontò della strage di via D’Amelio. “E perché non ce l’hai detto prima?”. Sai come risponde lui?
No
“Perché mi vergognavo”. Quindi il personaggio, pur avendo un posto riservato nella Cupola, era un po’ curioso?
Adesso verranno sentiti i colleghi di De Gennaro, Gratteri, Cirillo, Longo, e si la Procura si concentrerà, appunto, sulla frase intercettata a De Gennaro in cui dice che “il depistaggio Scarantino non era cosa all’altezza di La Barbera”. Che spiegazione potrebbero dare queste parole ai magistrati?
Non saprei. Anche perché secondo me la posizione di La Barbera viene un po’ strattonata da una parte all’altra. Su questa storia dell’agenda rossa, io non sono così sicuro l’abbia fatta sparire lui. Credo che intanto qualcun altro l’abbia avuta in mano prima, quel carabiniere, … , che naturalmente è stato assolto in ogni ordine e grado di giudizio. E’ stato lui l’ultimo che l’ha vista e disse che dentro non c’era niente a parte un’agenda grigia, un crest dei Carabinieri. Poi l’avrà data a qualcuno. Chissà da quante mani è passata da quel momento in poi, prima di arrivare a La Barbera. Bisognerebbe ricostruire meglio anche questa cosa. Certo, l’altra vicenda invece, quella di Scarantino, è un po’ più inquietante. Se non ci fosse stata quella giustissima, bellissima indagine quindici anni dopo, sempre della Procura di Caltanissetta - la Procura di Caltanissetta ha anche delle parentesi felici – non vi sarebbe stata la clamorosissima revisione del processo dopo le rivelazioni di Spatuzza. Scarantino, infatti era il pupo vestito dai poliziotti, ma quanti magistrati della Procura, della Corte d’assise, della Corte d’assise d’appello e della Cassazione, insieme ai poliziotti, sono scivolati nel gorgo Scarantino? È stato solo La Barbera? Ho i miei dubbi.
Caltanissetta cerca l’agenda di Borsellino e sembra paradossale che persino Graviano suggerisca di trovarla, perché secondo lui è lì dentro che si nasconde la verità sulla morte di suo padre Michele
L’agenda rossa è diventata una scatola nera, un totem. C’è un tifo da stadio anche qui. Da una parte il totem dell’agenda rossa, dall’altra il totem di Mafia-appalti. Per questo non ci si capisce più niente. Io sono sicuro che ci saranno attorno a questa agenda rossa vi siano cose importantissime, ma non credo che la verità, se verrà cercata davvero, uscirà da quell’agenda rossa. Ci vuole tempo, solo, ma l’indagine è stata tempestata di depistaggi e ancora oggi di tanta schiuma e troppe chiacchiere. L’unica cosa vera di questa vicenda sono i figli e la famiglia, che hanno tutto il diritto di chiedere la verità e che si indaghi nei confronti di chiunque. Ma che si indaghi, però, nei confronti di chiunque davvero. E non che si finisca perciò a parlare di tutt’altro. La Procura punta sull’ascesa di De Gennaro, che è un simbolo importante per la lotta alla mafia. Fate un’inchiesta su De Gennaro, se ci sono reati, ma che cavolo c’entra con Borsellino?
Credi sia un caso che le intercettazioni al Centro Studi Americani siano state effettuate mentre De Gennaro si trova in Eurolink alle prese della costruzione di una vigilanza sugli appalti cercando di tutelarli dalle infiltrazioni mafiose?
Non farei salti nel vuoto come fa la Procura di Caltanissetta.