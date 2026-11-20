Stamattina parlavo con un amico siciliano che mi dice che calpestare De Gennaro vuol dire calpestare Dio, per quello che ha fatto sulla mafia in Sicilia. Perché calpesta Dio, secondo te, Caltanissetta?

Io, non solo da giornalista, ma da cittadino e da siciliano soprattutto, voglio sapere da chi indaga a Caltanissetta, chi ha ammazzato Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. In questi tre, quattro anni che questa Procura sta facendo queste indagini, cosa è stato scoperto? Niente. Stanno facendo tutta una serie di indagini a latere, interessanti, non interessanti, interessantissime, ma non ci dicono perché è stato ucciso Borsellino. Non ci stanno fornendo un solo elemento utile su quel maledetto 19 luglio 1992. L’indagine parte su Borsellino, ma sbanda sui fatti dell’89, quindi il ritorno di Contorno in Sicilia, le lettere del Corvo, il killer di Stato pilotato. Bene, quella parte, leggendo le carte, è una parte dove l’ex capo della Polizia De Gennaro deve, insomma... non è messo benissimo, deve giustificare tante cose. La sua posizione è molto imbarazzante, ma da lì all’agenda rossa e al depistaggio Borsellino c’è un salto, infatti, un salto nel vuoto. Se n’è accorta la giudice, che ha detto: “Ma dove andate? Lì non c’è niente”.

Hai scritto sul Domani della soffiata che D’Avanzo ebbe da De Gennaro su Berlusconi. E scrivi che De Gennaro era molto preoccupato. Secondo te fu minacciato? Nel pezzo scrivi poi che una simile rivelazione sarebbe stata un grande favore a Berlusconi. Dunque, perché?

Dalla tensione, dall’angoscia che trasmetteva, secondo il racconto che mi ha fatto Peppe - quel pezzo lo abbiamo firmato insieme - abbiamo ritenuto che fosse stato in qualche modo “costretto” o spinto da qualcuno. Chi non ci è dato sapere. Sappiamo però che qualche tempo dopo, quando divenne ministro della Difesa Previti, l’amichetto di Berlusconi, propose di spedire il Prefetto De Gennaro a Palermo il ché, in quel momento, avrebbe significato condannarlo a morte. E allora lì forse si intuiscono le ragioni delle paure. Poi da quel momento in poi, come scrivo stamattina nel pezzo sul Domani, finisce il De Gennaro 1 e comincia il De Gennaro 2, ed è tutta un’altra storia.

De Gennaro, però, nel 2008 proprio da Berlusconi viene nominato al vertice del Dis. Come hai provato a spiegartela questa torsione?

In quel ‘94, al primo settembre, non va a Palermo, De Gennaro non va a Palermo, ma caldeggiato dal … Maroni diventa il capo della Polizia, poi diventa direttore del DIS, poi diventa sottosegretario, con vari governi di destra e sinistra, sottosegretario ai servizi segreti, con la delega alla sicurezza, diventa il presidente di Leonardo, di Finmeccanica, di Leonardo, con nomine trasversalissime. De Gennaro era un potente tra i potenti. E probabilmente, forse, mettiamoci qualche forse, probabilmente quella vicenda della fuga di notizie su Berlusconi nel marzo del ‘94 è uno dei segni della svolta che segna il confine tra De Gennaro 1 e De Gennaro 2.

Noi di MOW ci siamo riletti anche la memoria di Giuseppe Graviano depositata in ‘Ndrangheta stragista e per certi versi sembra che la Procura di Caltanissetta stia indagando su certi elementi di cui parla anche Graviano, come ad esempio, la morte di suo padre che lui attribuisce a Contorno nonostante a proposito sia stato condannato Gaetano Grado. E Graviano riprende il contenuto delle lettere del Corvo di Palermo sostenendo che Contorno fosse in qualche modo protetto. Come ti spieghi questa coincidenza?

Non ne fare i un collegamento diretto, anche se, è molto interessante questa cosa mi dici perché Caltanissetta è la stessa che si è rifiutata di sentire Giuseppe Graviano, che aveva richiesto di essere sentito. Poi per carità, se racconta delle fesserie, gli dai una pacca sulle spalle e lo mandi via, ma perlomeno venisse sentito, magari ne viene fuori qualcosa di interessante. Ho la sensazione che Caltanissetta, un po’ come la presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, indaghi un po’ troppo in una direzione, un po’ troppo in una direzione.

La direzione che in parte tratta i contenuti delle lettere anonime del Corvo di Palermo, che accusavano Falcone, De Gennaro e La Barbera di utilizzare Salvatore Totuccio Contorno di essere un killer di corleonesi protetto dallo Stato

Il risultato diciamo che è quello, ma non credo che sia stato fatto con questo spirito. Però ti posso dire una cosa? L’altro giorno ho scritto un pezzo in cui parlavo del passo falso della Procura di Caltanissetta. Molti amici mi hanno detto: “Ma che hai scritto?”. In effetti avrei dovuto spiegarmi meglio ma non ne ho avuto lo spazio. Intendevo dire che con tutto questo frullato di notizie. E il Corvo, e l’89, poi l’agenda Borsellino, si fa una gran confusione. Inoltre è la stessa Caltanissetta a certificare il suo grande passo falso, perché quello osserviamo oggi è il fallimento definitivo della sua indagine su Mafia-appalti. Seppellita da tutta questa mistura di cose che portano in un’altra direzione.