La storia del rientro in Sicilia di Totuccio Contorno nel 1988 è certamente rimasta priva di approfondimenti, come denunciato dall’onorevole Bianca Guidetti nel suo resoconto di minoranza, ma ecco, quel resoconto andrebbe riletto ed è proprio quello che abbiamo fatto per comprendere meglio cosa accadde in quegli anni alla luce di quanto starebbe emergendo dalle fragili conclusioni della Procura di Caltanissetta in merito all’inchiesta sull’agenda rossa di Paolo Borsellilno e che per certi versi si inserircono sul tracciato segnato dalla memoria di Giuseppe Graviano depositata a Reggio Calabria nel 2020. Contorno, una volta tornato in Sicilia nonostante i Corleone lo volessero morto passava le giornate nascosto e le notti a girovagare per le campagne, mantenendo allo stesso tempo uno stretto rapporto telefonico con un alto dirigente della Polizia, Gianni De Gennaro, e rilasciava interviste alla Rai e all’Europeo per decine di milioni di lire. Non proprio un fare discreto. Alla fine venne arrestato durante un blitz in una villa di Gaetano Grado, suo cugino e boss latitante, dove vennero rinvenute armi, munizioni e perfino una penna-pistola. Questa perlomeno è la versione di Contorno, ex uomo di fiducia di Stefano Bontate e collaboratore di Giovanni Falcone, raccontata alla Commissione parlamentare Antimafia nel 1989. Nonostante tutta una serie di contraddizioni la Commissione decise a larghissima maggioranza considera esauriti gli accertamenti. Tra i pochi che si opposero la deputata Bianca Guidetti Serra mise nero su bianco tutta una serie di interrogativi rimasti irrisolti che oggi, alla luce di quanto (non) sta venendo fuori dalle forzate accuse della procura di Caltanissetta, è bene riprendere in mano.
Dunque, nel 1985 Contorno, detto “u saccunaru”, è un ex mafioso della famiglia di Santa Maria di Gesù, scampato alla mattanza ordinata dai Corleonesi di Totò Riina. Arrestato nel 1982, ormai da un po’ di tempo si è piegato alla collaborazione con la giustizia, in particolare con Giovanni Falcone. Quel che sa Contorno è fondamentale per raccordare con il presente la preziosa testimonianza di Tommaso Buscetta. Le sue dichiarazioni diventano fondamentali per il maxiprocesso di Palermo, ma interessano parecchio anche agli americani, che stanno indagando su un enorme traffico internazionale di eroina. L’inchiesta – fantasiosi gli americani – si chiama “Pizza Connection” e punta a colpire l’asse tra mafiosi siciliani e italoamericani a New York. Pizza connection non per razzismo, ma perché purtroppo tante pizzerie venivano utilizzate come catena di riciclaggio del denaro sporco, oppure per agevolare il traffico di stupefacente. Per questo il 12 marzo 1985 Contorno viene raggiunto da un mandato di arresto della Corte distrettuale di New York emanato dal …. L’accusa è quella di narcotraffico e il 10 luglio l’Italia consegna temporaneamente Contorno alle autorità americane che lo inseriscono in un programma di protezione testimoni, pur continuando a trascorrere periodi in detenzione e a essere trasferito in Italia quando i magistrati hanno bisogno di interrogarlo. Nel 1988, però, racconta Contorno, gli americani banalmente gli dicono che quei 1300 dollari mensili con i quali provvede al mantenimento della famiglia non glieli possono più passare. Bisogna trovarsi un lavoro. Sì, ma dove? Forse è arrivato il momento di tornare in Italia, racconta Contorno alla Commissione. Una decisione parecchio pericolosa dato che proprio in Italia i Corleone vogliono lui e la sua famiglia morti. Le autorità americane e quelle italiane gli sconsigliano di partire. Il 22 settembre 1988 viene assassinato in Italia Giuseppe Lombardo, fratello della moglie di Contorno che però, sprezzante del pericolo rientra a fine novembre in Italia sotto la protezione della Criminalpol di Gianni De Gennaro, futuro capo della Polizia. Per Guidetti Serra nella sua relazione di minoranza del 24 gennaio 1990, l’abitazione segreta nella quale Contorno viene sistemato sembra essere un alloggio già utilizzato in precedenza, dove peraltro vive con moglie, figlio, madre, suocera e suocero. Il 27 agosto 1988, poi, la Corte d’assise d’appello di Palermo aveva già disposto la sua scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, demandando alla Polizia le modalità dei controlli, ovvero due telefonate settimanali, il martedì e il venerdì, dalle 17 alle 19, con l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di dimora. Il 12 settembre 1988 gli viene anche imposto il divieto di soggiornare in Sicilia, ma nemmeno un mese e quel provvedimento viene revocato. Nel frattempo Contorno vive, o perlomeno così dice, con le pensioni della madre e della suocera. Incassa poi 20 milioni di lire dalla Rai presieduta da Enrico Manca, socialista, e diretta da Biagio Agnes, storicamente vicino alla Democrazia Cristiana. L’intervista del Tg1 di Nuccio Fava nella quale Contorno, nascosto in una località segreta, racconta la propria storia alle telecamere. Altri 5 milioni gli arrivano dall’Europeo, il settimanale allora diretto da Lanfranco Vaccari che nel 1988 pubblica un’intervista al pentito realizzata dai giornalisti Enzo Iacopino e Lorenzo Rossetti. Discrezione, dunque, praticamente inesistente, critica la relazione di minoranza della Commissione Antimafia. Dopodiché Contorno tra marzo e aprile del 1989, decide di andare in Sicilia per una decina di giorni e soggiorna nella villetta di Gaetano Grado, suo cugino, a San Nicola l’Arena, a una quattordicina di chilometri da Palermo. Peccato che Grado sia latitante. Ma, dice Contorno, è uno dei pochi famigliari che Riina non gli ha ancora ammazzato. Da qui Contorno di giorno rimane nascosto nell’abitazione e di notte esce per le campagne. Chissà come avrà fatto a cercare lavoro in simili circostanze, si domanda Guidetti Serra.
Come si accennava in precedenza Contorno chiama due volte a settimana da una cabina telefonica vicino alla stazione ferroviaria di San Nicola l’Arena e parla con Gianni De Gennaro. Fa anche telefonate all’Alto commissariato antimafia e ad altre persone per conto del cugino Grado. Tutte conversazioni intercettate nell’ambito delle indagini su Grado, e così il 16 maggio 1989 la Squadra mobile scopre che Contorno si trova in Sicilia, ma nessuno interviene fino al 26 maggio, quando alle cinque e trenta del mattino gli agenti fanno irruzione nella proprietà di Grado. Contorno viene trovato completamente vestito vicino a un cancello, in una situazione che gli investigatori interpretano come un possibile tentativo di fuga. Vengono rinvenute diverse armi, fra cui un revolver calibro 357 Magnum, fucili, munizioni e una penna-pistola. In una roulotte parcheggiata nelle vicinanze vengono trovati altri oggetti e armi, comprese una pistola Smith & Wesson e un fucile a canne mozze. Successivamente vengono recuperate anche le chiavi di un’automobile rubata, nella quale si trova un bossolo. Contorno però viene assolto per insufficienza di prove dall’accusa di detenzione delle armi, con sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 24 luglio 1989. Grado e la convivente, invece, vengono condannati in un procedimento distinto. Nell’estate del 1989, allora, viene istituito un gruppo di lavoro coordinato dal deputato Giuseppe Azzaro, incaricato di verificare se nella gestione del collaboratore vi siano state irregolarità o forme di utilizzazione illegale da parte di apparati dello Stato. Il 9 agosto vengono ascoltati Contorno, De Gennaro e La Barbera. Le loro ricostruzioni risultano sostanzialmente coincidenti. Secondo i due dirigenti della Polizia, il mancato arresto immediato sarebbe stato giustificato dall’esigenza di non compromettere l’operazione investigativa che aveva come obiettivo anche Grado. Il 9 novembre 1989, però, Azzaro presenta le conclusioni alla Commissione Antimafia, presieduta da Gerardo Chiaromonte, esponente del Partito Comunista Italiano, appartenente all’area riformista dei cosiddetti “miglioristi”, la componente che faceva riferimento anche a Giorgio Napolitano. Il gruppo ha acquisito documenti giudiziari, intercettazioni, verbali e le dichiarazioni dei principali protagonisti. Ha persino esaminato le deposizioni del magistrato Alberto Di Pisa, che aveva espresso sospetti sull’utilizzazione del pentito, e le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, ascoltato dalla Procura di Caltanissetta sulla questione di un presunto invito rivolto a Contorno perché tornasse in Italia. Per la maggioranza questo chiarimento contribuisce a escludere un’operazione concordata anche se permangono alcune anomalie. Nel suo racconto infatti Contorno prima nega di essere stato interrogato da Falcone il 10 marzo 1989, poi però riconosce come suo il verbale firmato quando gli viene mostrato. Per Azzaro, ad ogni modo, proseguire l’indagine parlamentare non è produttivo, anche perché sulla vicenda sta già lavorando proprio la magistratura di Caltanissetta. Una decisione che, dopo il dibattito, viene approvata dalla Commissione a larghissima maggioranza. Secondo la ricostruzione contenuta nella successiva relazione Guidetti Serra, con un voto contrario e un’astensione.
Ad appoggiare il documento troviamo anche Luciano Violante, deputato del Pci, che pur riconoscendo la validità di alcune osservazioni della minoranza ritiene che non siano emerse distorsioni nell’attività delle forze di Polizia. Dello stesso orientamento è Ferdinando Imposimato, ex magistrato e senatore del gruppo comunista, che dice preferirebbe l’Antimafia si occupasse di appalti pubblici e della cattura dei latitanti, piuttosto che inseguire questioni che rischiano, a suo avviso, di screditare la stessa istituzione parlamentare. Sul fronte democristiano Vincenzo Binetti, che giudica superate le perplessità emerse sul comportamento di magistratura e forze dell’ordine, e Umberto Cappuzzo, senatore della Dc, generale dell’Esercito in congedo ed ex capo di Stato maggiore, secondo il quale gli apparati investigativi si sarebbero comportati nel rispetto delle norme e delle prassi operative. C’è poi Ombretta Fumagalli Carulli, anche lei democristiana, che si dichiara disponibile ad approvare la relazione, pur chiedendo di non trascurare alcune dichiarazioni del magistrato Di Pisa che ritiene meritevoli di approfondimento. A sostenere l’impostazione di Azzaro interviene anche Salvo Andò, esponente del Partito Socialista Italiano, il quale condivide la necessità di non disperdere i lavori della Commissione in una serie di accertamenti privi di un percorso definito. Insomma, un vero e proprio compromesso storico e una convergenza unanime di democristiani, socialisti e comunisti sulla decisione di non proseguire l’inchiesta sul rientro di Contorno. Solo Bianca Guidetti Serra, avvocata torinese, già partigiana, eletta come indipendente nelle liste di Democrazia Proletaria, formazione della sinistra radicale, Franco Corleone, senatore radicale dell’area ambientalista, appartenente al gruppo Federalista Europeo Ecologista e Gianni Lanzinger, avvocato e deputato dei Verdi non sono d’accordo. Lanzinger osserva che sarebbe stato necessario ascoltare altri protagonisti della vicenda: Falcone, Ayala, Di Pisa, Giammanco, Prinzivalli, Buscetta, l’Alto commissario Domenico Sica e i vertici dei servizi segreti. Corleone, invece, solleva un’altra obiezione: perché non acquisire il contratto o gli accordi fra Contorno e le autorità americane? Vabbé, fantascienza. Solo così, però, sarebbe stato possibile comprendere la vera ragione dell’interruzione dei 1300 dollari mensili. Il senatore, poi, richiama una telefonata intercettata il 16 maggio, nella quale De Gennaro e Contorno parlano anche di possibili novità informative. Per Corleone quelle conversazioni impongono di chiarire se il pentito fosse stato in qualche modo incoraggiato a raccogliere informazioni sul territorio siciliano. Il 14 novembre 1989 Lanzinger, Corleone e Guidetti Serra arrivano a presentare una proposta affinché vengano ascoltati, con i poteri inquirenti della Commissione, almeno Di Pisa e Sica. Ma la maggioranza decide di approvare prima le conclusioni di Azzaro, rendendo così preclusa la votazione sulla richiesta dei tre parlamentari. Guidetti Serra deposita allora un documento di minoranza comunicato alle Presidenze delle Camere il 24 gennaio 1990. Guidetti Serra ripercorre tutta la storia che avete letto sin’ora. Insomma, un vero e proprio buco nell’acqua che rischia di ripetersi in Procura a Caltanissetta a meno che non salti fuori l’impensabile.