Dunque, nel 1985 Contorno, detto “u saccunaru”, è un ex mafioso della famiglia di Santa Maria di Gesù, scampato alla mattanza ordinata dai Corleonesi di Totò Riina. Arrestato nel 1982, ormai da un po’ di tempo si è piegato alla collaborazione con la giustizia, in particolare con Giovanni Falcone. Quel che sa Contorno è fondamentale per raccordare con il presente la preziosa testimonianza di Tommaso Buscetta. Le sue dichiarazioni diventano fondamentali per il maxiprocesso di Palermo, ma interessano parecchio anche agli americani, che stanno indagando su un enorme traffico internazionale di eroina. L’inchiesta – fantasiosi gli americani – si chiama “Pizza Connection” e punta a colpire l’asse tra mafiosi siciliani e italoamericani a New York. Pizza connection non per razzismo, ma perché purtroppo tante pizzerie venivano utilizzate come catena di riciclaggio del denaro sporco, oppure per agevolare il traffico di stupefacente. Per questo il 12 marzo 1985 Contorno viene raggiunto da un mandato di arresto della Corte distrettuale di New York emanato dal …. L’accusa è quella di narcotraffico e il 10 luglio l’Italia consegna temporaneamente Contorno alle autorità americane che lo inseriscono in un programma di protezione testimoni, pur continuando a trascorrere periodi in detenzione e a essere trasferito in Italia quando i magistrati hanno bisogno di interrogarlo. Nel 1988, però, racconta Contorno, gli americani banalmente gli dicono che quei 1300 dollari mensili con i quali provvede al mantenimento della famiglia non glieli possono più passare. Bisogna trovarsi un lavoro. Sì, ma dove? Forse è arrivato il momento di tornare in Italia, racconta Contorno alla Commissione. Una decisione parecchio pericolosa dato che proprio in Italia i Corleone vogliono lui e la sua famiglia morti. Le autorità americane e quelle italiane gli sconsigliano di partire. Il 22 settembre 1988 viene assassinato in Italia Giuseppe Lombardo, fratello della moglie di Contorno che però, sprezzante del pericolo rientra a fine novembre in Italia sotto la protezione della Criminalpol di Gianni De Gennaro, futuro capo della Polizia. Per Guidetti Serra nella sua relazione di minoranza del 24 gennaio 1990, l’abitazione segreta nella quale Contorno viene sistemato sembra essere un alloggio già utilizzato in precedenza, dove peraltro vive con moglie, figlio, madre, suocera e suocero. Il 27 agosto 1988, poi, la Corte d’assise d’appello di Palermo aveva già disposto la sua scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, demandando alla Polizia le modalità dei controlli, ovvero due telefonate settimanali, il martedì e il venerdì, dalle 17 alle 19, con l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di dimora. Il 12 settembre 1988 gli viene anche imposto il divieto di soggiornare in Sicilia, ma nemmeno un mese e quel provvedimento viene revocato. Nel frattempo Contorno vive, o perlomeno così dice, con le pensioni della madre e della suocera. Incassa poi 20 milioni di lire dalla Rai presieduta da Enrico Manca, socialista, e diretta da Biagio Agnes, storicamente vicino alla Democrazia Cristiana. L’intervista del Tg1 di Nuccio Fava nella quale Contorno, nascosto in una località segreta, racconta la propria storia alle telecamere. Altri 5 milioni gli arrivano dall’Europeo, il settimanale allora diretto da Lanfranco Vaccari che nel 1988 pubblica un’intervista al pentito realizzata dai giornalisti Enzo Iacopino e Lorenzo Rossetti. Discrezione, dunque, praticamente inesistente, critica la relazione di minoranza della Commissione Antimafia. Dopodiché Contorno tra marzo e aprile del 1989, decide di andare in Sicilia per una decina di giorni e soggiorna nella villetta di Gaetano Grado, suo cugino, a San Nicola l’Arena, a una quattordicina di chilometri da Palermo. Peccato che Grado sia latitante. Ma, dice Contorno, è uno dei pochi famigliari che Riina non gli ha ancora ammazzato. Da qui Contorno di giorno rimane nascosto nell’abitazione e di notte esce per le campagne. Chissà come avrà fatto a cercare lavoro in simili circostanze, si domanda Guidetti Serra.