Pochi concetti ma funzionali alla causa. La sua, ovviamente, quella cinese. Xi Jinping ha accolto Donald Trump e Vladimir Putin nella futuristica Shenzhen per impartire ai due barbari qualche interessante lezione su come gestire il mondo nel XXI secolo senza scatenare guerre né sparare un solo colpo di cannone. La diplomazia di Pechino può sembrare strana, formata da frasi vuote e ovvie, ma in realtà è il collante che consente al Dragone di orientarsi sui vari temi in agenda tenendo in considerazione un arco di tempo lunghissimo. Con gli analisti occidentali ancora fermi al '900, al mondo suddiviso in sfere di influenza e in blocchi, Xi ha fatto capire a tutti di seguire altre logiche. Logiche moderne, orientate al futuro, pragmatiche e decisamente più funzionali. La parola d'ordine cinese è collaborazione. Come si arriva alla pace in Ucraina? Collaborando. Come si risolvono le tensioni tra Usa e Cina? Collaborando? E come si risolvono i casini in Medio Oriente? Collaborando. Eccola qui, allora, la prima lezione di Xi Jinping a Trump e Putin: bisogna collaborare, essere responsabili, cooperare.
Quelli di Xi Jinping possono sembrare discorsi ovvi, banali, scontati, ma è qui che affoga la supremazia occidentale. Nell'apparente ambiguità cinese si cela il grande vantaggio del Dragone: mentre tu sei lì che pensi alla supercaz*ola, loro sanno già a cosa intendono riferirsi. Alcuni esempi? Il consiglio che Xi ha dato a Trump, il “non superare le linee rosse” e il “non interferire negli affari degli altri Paesi”, sottintendono chiaramente che gli Stati Uniti devono tenersi alla larga da Taiwan. La richiesta di evitare in tutti i modi una guerra nucleare, di limitare gli arsenali e agire con responsabilità, è funzionale alla strategia di Pechino che punta a frenare gli arsenali delle altre potenze senza rinunciare alla propria espansione nucleare. Ribadire la necessità di “salvaguardare la pace” consente invece a Xi di occuparsi indirettamente di Ucraina e Iran senza farsi trascinare nei due dossier spinosissimi, costringendo al contempo i due ospiti a fare i conti con la realtà. E così via.
La realtà ci dice che Trump e Putin sono due leader novecenteschi, che misurano ancora i successi in termini di forza, che risolvono gli affari con le guerre. Xi, invece, è di un'altra pasta: ha capito che la globalizzazione ha trasformato la Cina in una potenza internazionale e che agire come gli occidentali, in passato, ha creato solo guai evitabilissimi. Dunque, il leader cinese predica la collaborazione convinto che Pechino abbia molto più da guadagnare da un ordine mondiale stabile, nel quale possa continuare ad accrescere la propria influenza economica e politica, che non da un confronto diretto con le altre potenze. Una strategia che, dietro la retorica della pace, nasconde però anche un obiettivo molto concreto: rafforzare la leadership globale cinese senza sparare un colpo. Se gli altri vogliono scannarsi tra loro, facciano pure.