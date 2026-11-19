Pochi concetti ma funzionali alla causa. La sua, ovviamente, quella cinese. Xi Jinping ha accolto Donald Trump e Vladimir Putin nella futuristica Shenzhen per impartire ai due barbari qualche interessante lezione su come gestire il mondo nel XXI secolo senza scatenare guerre né sparare un solo colpo di cannone. La diplomazia di Pechino può sembrare strana, formata da frasi vuote e ovvie, ma in realtà è il collante che consente al Dragone di orientarsi sui vari temi in agenda tenendo in considerazione un arco di tempo lunghissimo. Con gli analisti occidentali ancora fermi al '900, al mondo suddiviso in sfere di influenza e in blocchi, Xi ha fatto capire a tutti di seguire altre logiche. Logiche moderne, orientate al futuro, pragmatiche e decisamente più funzionali. La parola d'ordine cinese è collaborazione. Come si arriva alla pace in Ucraina? Collaborando. Come si risolvono le tensioni tra Usa e Cina? Collaborando? E come si risolvono i casini in Medio Oriente? Collaborando. Eccola qui, allora, la prima lezione di Xi Jinping a Trump e Putin: bisogna collaborare, essere responsabili, cooperare.