Il Forum economico dell’Asia-Pacifico di Shenzen come la conferenza di Yalta del 1945. Il trilaterale tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin, in programma proprio durante il forum, come lo storico incontro tra Iosif Stalin, Franklin Delano Roosevelt e Winston Churchill che suddivise l’Europa, uscita a pezzi dalla Seconda Guerra Mondiale, in zone di influenza. Per i media occidentali e gli esperti di affari internazionali ci sono pochi dubbi. Il vertice cinese sarà lo spartiacque del secolo, l’anno zero che plasmerà il nuovo ordine mondiale, il segnale più evidente del riavvicinamento russo-americano alla presenza del Dragone asiatico. Ve lo diciamo subito: non andrà affatto così. Non solo perché Xi, il padrone di casa, non ha alcuna intenzione di assecondare le ambizioni dei due ospiti. Ma anche perché i cinesi, in termini più generali, sono interessati a tutt’altro: al commercio, alla cooperazione economica, allo sviluppo tecnologico, al futuro di Taiwan, ma non alla guerra in Ucraina, ai guai dell’Europa o alle suggestioni di Trump. La Cina, non a caso, è stata presa quasi alla sprovvista dalla decisione, pressoché unanime, di Russia e Stati Uniti di proporre un meeting durante l’Apec.
La Cina ha impiegato giorni, settimane, prima di annunciare ufficialmente il trilaterale. In primis perché non voleva trasformare uno dei forum più importanti dell’Asia-Pacifico, utile per rafforzare le proprie relazioni in un’area strategica, in un affare a due tra Washington e Mosca. E poi perché nell’agenda di Xi non c’è un mondo suddiviso in “sfere di influenza”. Nei documenti del Partito Comunista Cinese c’è semmai il concetto di “Comunità umana del futuro condiviso”, apparente supercazzola ma che in realtà racconta la visione diplomatica del Dragone. Qual è? Semplice: il mondo non deve essere diviso in compartimenti stagni, o peggio, in blocchi contrapposti gestiti da poche grandi potenze. I Paesi dovrebbero rispettarsi a vicenda, cooperare tra loro e partecipare attivamente alla risoluzione dei problemi globali. Le parole chiave? Multipolarismo (e cioè maggiore rappresentanza internazionale), rispetto dell’altrui sovranità e rifiuto di unipolarismo e bipolarismo. Certo, bisogna rendersi conto che il governo cinese spaccia questa comunità umana come una specie di Eden. Tuttavia, dietro la propaganda, c’è comunque un mondo orizzontale, con la Cina al centro e intorno tutti gli altri, e non verticale, con qualcuno in alto a schiacciare palesemente il resto del pianeta.
Xi, che ha speso tempo e risorse per promuovere la sua “Comunità umana dal futuro condiviso”, non cederà di un millimetro d’innanzi alle appetitose offerte russe e americane. Neppure di fronte a un via libera per riprendersi Taiwan con la forza? Risposta affermativa perché i cinesi sono convinti che, prima o poi, nel lungo periodo, la riunificazione con la “provincia ribelle” sarà inevitabile. In sostanza, Xi ha accettato di offrire il palcoscenico di Shenzhen a Trump e Putin consentendo loro di inscenare la loro farsa diplomatica; in cambio, e questo a oggi è l’unico tema trilaterale che può interessare al leader cinese, balla la richiesta di ottenere flessibilità sul dossier nucleare. La Cina, attenzione bene, non vuole essere trascinata in un accordo di disarmo nucleare che le imponga gli stessi obblighi di Washington e Mosca, né intende firmare un trattato che congeli la propria capacità nucleare mentre americani e russi conservano una superiorità quantitativa schiacciante (600 testate nucleari cinesi contro 3700 statunitensi e 4400 del Cremlino). Ecco: Trump e Putin, se vorranno tornare a casa felici e guadagnare un bel po’ di hype da spendere nelle rispettive patrie, dovranno assecondare Xi sul nucleare. Un bel rebus destinato, forse, a restare irrisolto.