Xi, che ha speso tempo e risorse per promuovere la sua “Comunità umana dal futuro condiviso”, non cederà di un millimetro d’innanzi alle appetitose offerte russe e americane. Neppure di fronte a un via libera per riprendersi Taiwan con la forza? Risposta affermativa perché i cinesi sono convinti che, prima o poi, nel lungo periodo, la riunificazione con la “provincia ribelle” sarà inevitabile. In sostanza, Xi ha accettato di offrire il palcoscenico di Shenzhen a Trump e Putin consentendo loro di inscenare la loro farsa diplomatica; in cambio, e questo a oggi è l’unico tema trilaterale che può interessare al leader cinese, balla la richiesta di ottenere flessibilità sul dossier nucleare. La Cina, attenzione bene, non vuole essere trascinata in un accordo di disarmo nucleare che le imponga gli stessi obblighi di Washington e Mosca, né intende firmare un trattato che congeli la propria capacità nucleare mentre americani e russi conservano una superiorità quantitativa schiacciante (600 testate nucleari cinesi contro 3700 statunitensi e 4400 del Cremlino). Ecco: Trump e Putin, se vorranno tornare a casa felici e guadagnare un bel po’ di hype da spendere nelle rispettive patrie, dovranno assecondare Xi sul nucleare. Un bel rebus destinato, forse, a restare irrisolto.