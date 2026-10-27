Fronte Europa: dall’Ucraina alle elezioni in Israele fino alle proteste in Italia e Francia. Parla l’esperto Andrea Gilli: “La Russia e la Cina usano i social per fare disinformazione. E su difesa e gas dipendiamo ancora dagli Usa”

Professore, partiamo dalla guerra in Ucraina. Qual è la situazione sul campo di battaglia?

La guerra in Ucraina è in una fase di sostanziale stallo dal 2023. Nel corso di quest'anno, tuttavia, gli ucraini sono riusciti a infliggere perdite molto pesanti alle forze russe, tanto che in alcuni momenti Mosca avrebbe perso più soldati di quanti riuscisse a portarne sul campo di battaglia. Anche gli attacchi ucraini contro raffinerie, infrastrutture energetiche e snodi logistici russi hanno avuto conseguenze sull'economia di Mosca. Diverse fonti indipendenti hanno segnalato le crescenti difficoltà delle banche, delle aziende energetiche e della Banca centrale russa. Nonostante questo, un cambiamento rapido degli equilibri a favore di Kiev appare improbabile: si avvicina l'inverno, l'Ucraina soffre una carenza di uomini e le fortificazioni rendono molto difficili gli avanzamenti sul fronte. Dobbiamo quindi aspettarci una situazione di ulteriore stallo almeno fino alla prossima primavera.

Fino a pochi mesi fa l'Europa appariva sostanzialmente compatta nel sostenere l'Ucraina. Adesso in diversi Paesi, Italia compresa con la Lega, stanno emergendo forze politiche che chiedono di ridurre o interrompere gli aiuti a Kiev...

Esiste un gruppo di Paesi per i quali la Russia rappresenta una minaccia talmente importante da rendere probabile la prosecuzione degli aiuti all'Ucraina finché sarà necessario. Parliamo soprattutto dei Paesi nordici, degli Stati baltici, della Polonia, del Regno Unito e di altri governi. Ci sono poi posizioni più fluide, come quelle della Repubblica Ceca e dell'Ungheria, che possono cambiare anche sensibilmente nel tempo. I Paesi nordici, in particolare, sono importanti perché dispongono di economie solide e di tecnologie militari avanzate. È quindi molto probabile che continuino a sostenere Kiev, come hanno già fatto finora, insieme al Regno Unito. C'è poi un altro aspetto da non sottovalutare: molti degli aiuti approvati negli anni scorsi stanno arrivando soltanto adesso. È vero che in futuro potrebbero interrompersi le decisioni relative a nuovi stanziamenti, ma le forniture già autorizzate devono ancora essere consegnate e, in diversi casi, arriveranno a breve. Questo rappresenta un elemento favorevole all'Ucraina. Che deve comunque fronteggiare altri due problemi...

Quali?

L'energia e l'economia. Da una parte c'è una crisi energetica globale che pesa sulla società ucraina; dall'altra, c'è il problema del debito e dell'aumento degli interessi che alimenta le tensioni economiche e finanziarie. Senza un sostegno adeguato su questi due fronti, il Paese fatica a reggere lo sforzo bellico.