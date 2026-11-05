Delitto di Garlasco: la bomba di Storie Italiane? La testimone 19 anni dopo: “Ha ragione Lovati, alle 12,30 si sapeva già”

La donna ha raccontato che i ricordi le sono riaffiorati alla mente dopo avere ascoltato le recenti dichiarazioni dell'avvocato Lovati, il quale aveva sostenuto di essere venuto a conoscenza della notizia già attorno a mezzogiorno: “Lavoravo in un ristorante di Dorno, facevo la cuoca. Alle 12 cominciavamo a sistemare il buffet e già a quell’ora girava la voce di un omicidio di una ragazza a Garlasco. Io lo ricordo vivamente, è da tanto che me lo tengo dentro e non l’ho mai voluto dire”. Il perché di un silenzio così lungo? “Troppi suicidi che secondo me suicidi non sono, sono d’accordo con la Procura di Pavia”. Poi ribadisce: “Io ricordo che a mezzogiorno un quarto e mezzo, stavo mettendo fuori il buffet e arrivava la gente parlando di una ragazza che era stata trovata morta, poi nel pomeriggio si cominciò a parlare di omicidio”. Parole pesanti, che hanno immediatamente scatenato il dibattito in studio (sì, c’eravamo anche noi) e le perplessità dei tecnici, tra cui il genetista Pasquale Linarello, consulente della difesa di Stasi, che ha espresso scetticismo.